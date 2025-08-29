هزيمة أولى لمنتخب مصر للناشئين أمام عمان في كأس الخليج تحت 17 عامًا

استهل منتخب مصر للشباب تحت 17 عامًا بقيادة المدير الفني أحمد الكأس مشواره في بطولة كأس الخليج المقامة بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية، بالخسارة أمام نظيره العُماني، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ودخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكون من: عمرو عادل في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع كل من حمزة الدجوي، محمد البنداري، أدهم فريد، ياسين حسام، بينما تواجد في الوسط باسل مدحت، عمر أبوطالب، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، وفي خط الهجوم حمزة عبدالكريم.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سلطنة عمان والعراق والبحرين، بينما جاء المنتخب السعودي، صاحب الأرض والجمهور، على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات قطر والكويت واليمن.

ويترأس بعثة المنتخب المصري وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان المنتخب الوطني قد استعد للبطولة بخوض وديتين أمام المنتخب السعودي في الطائف، حيث فاز في المباراة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكرر الفوز في المباراة الثانية برباعية مقابل هدف، ما رفع سقف الطموحات قبل انطلاق البطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة 25 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

وتنتظر المنتخب المصري مواجهات قوية في الجولتين المقبلتين أمام العراق ثم البحرين، حيث يسعى للتعويض والتمسك بفرصته في بلوغ نصف النهائي رغم البداية المخيبة أمام عمان.