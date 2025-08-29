الطرق الصوفية: تنظيم موكب للاحتفال بالمولد النبوي الخميس المقبل

دعت المشيخة العامة للطرق الصوفية، أتباعها بالمحافظات، إلى المشاركة في موكب الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف، حيث ينطلق يوم الخميس 4 سبتمبر والموافق 12 ربيع الأول من العام الهجري 1446، عقب صلاة العصر من مسجد سيدي صالح الجعفري، وصولاً إلى ساحة مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه.

3 مواكب لـ الطرق الصوفية في العام

يذكر أن الطرق الصوفية لها ثلاثة مواكب كل عام وهي: موكب رأس السنة الهجرية، وموكب المولد النبوي، وموكب رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن هناك تعاونًا على أعلى مستوى وتنسيقًا كاملًا مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، حيث غن الأزهر هو المؤسسة الأم التي نتبعها جميعا.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بالتنسيق الكامل مع وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ونقيب الأشراف.

وبيّن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن مؤسسات الدولة الدينية تقف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية فى ظل هذه الظروف التى تحتاج منا إلى التكاتف فى جميع المجالات.