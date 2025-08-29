خطيب الجمعة: اشتروا لأولادكم حلوى المولد النبوي وعلقوهم بحب رسول الله.. فيديو

قال الدكتور أحمد نبوي، من علماء الأزهر الشريف، وعضو المكتب الفني لوزارة الأوقاف، إن شهر ربيع الأول قد حل علينا بأيام كريمات مباركات، حق لنا أن فرح فيها ونعبر عن فرحنا برسول الله.

وأضاف نبوي، في خطبة الجمعة اليوم من مسجد العلي العظيم، أنه لولا يوم الميلاد ما كانت البعثة النبوية ولا القرآن ولا الصلاة ولا أي شيء من هذا الخير الذي أتى به النبي للإنسانية كلها.

وأشار إلى أن تعبيرنا عن احتفالنا وفرحنا بيوم مولد سيدنا رسول الله، ينبغي أن يكون في كل يوم وليلة، وينبغي أن يملأ قلوبنا وحياتنا وبيوتنا وأعمالنا وعقولنا وأرواحنا.

وأوضح أن دعوات الاحتفال بيوم المولد النبوي، لا يعني إلا مزيدا من القرب لحضرته الشريفة العلية ومزيد الاقتراب من شمائله وصفاته ونوسع على الناس أخلاقنا والإطعام، حتى نتعلق بروحه الشريفة.

وتابع خطيب مسجد العلي العظيم: اشتري الحلوى لأولادك وعلمهم أن ما يأكلونه هو تعبير عن فرحتهم برسول الله، وكان رسول الله يحب الحلوى والعسل ويحب الشيء الحلو البارد، فإن ما نطعمه من عادات مصرية في هذه الأيام لهو تعبير حسي عن مدى تعلقنا بالجناب النبوي الكريم.