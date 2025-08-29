قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريبيرو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في قمة مرتقبة
محمد بسام يفوز بجائزة رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بالدوري
مستشار الرئيس الفلسطيني: منع وفد فلسطين من دخول الأمم المتحدة خطأ أمريكي جسيم
تعليمات عاجلة من جامعة القاهرة الأهلية بشأن قبول الطلاب الجدد
مصطفى بكري يكشف سبب انسحاب القوات الأمريكية من عدة مناطق بالعاصمة العراقية
موجة غضب داخل أمريكا | أصوات سياسية وشعبية تحذر من "هتلرية ترامب" وتدعو لانتفاضة سلمية.. هل تنجح؟
صرف مكافآت فورية مالية 30 ألف جنيه للعاملين بمشروع تدوير المخلفات الزراعية بالداخلة
إصدار Spectre Primavera الجديد من رولز روس.. بإطلالة زهور الربيع
سيدات المقاولون العرب يكتسح مودرن سبورت بنصف دستة أهداف في الجولة الثانية للدوري
مصطفى بكري منفعلاً: البيوت تسقط على ساكنيها والناس تموت جوعاً في غزة
بقالها 4 سنين متعطلة.. البيطريين تناشد الحكومة لصرف مرتبات أطباء الصناديق
القسام تتوعد إسرائيل: احتلال غزة يفتح أبواب الجحيم على الاحتلال
حوادث

انهيار وإنكار وفيديوهات مثيرة.. القصة الكاملة للبلوجر نرمين طارق المتهمة بخدش الحياء

البلوجر نرمين طارق
البلوجر نرمين طارق
رامي المهدي

الاسم نرمين طارق، التهمة نشر محتوى يُعد خادشًا للحياء العام ومخالفًا للقيم الأسرية المتعارف عليها في المجتمع.. تلك التهمة وجهتها جهات التحقيق إلى المتهمة  عقب تلقي عدة بلاغات من المواطنين تتهمها بالترويج لسلوكيات غير أخلاقية عبر حساباتها الرسمية.

التفاصيل الكاملة كشفتها تحقيقات النيابة العامة، بعد قرار إخلاء سبيل المتهمة بـخدش الحياء العام، ومخالفة القيم الأسرية، ونشر محتوى غير لائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهمة، نرمين طارق، قضت ليلتها في الحجز وهي في حالة انهيار تام، وتبكي وتصرخ قائلة: "أنا معملتش حاجة.. أنا بريئة.. أنا مبشربش مخدرات"، بحسب ما تم رصده من داخل محبسها.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نرمين طارق، بعد ورود عدة بلاغات من المواطنين والجهات الرقابية تفيد بقيامها بنشر فيديوهات وصور تُعد خادشة للحياء وتُروّج لسلوكيات تتنافى مع قيم المجتمع المصري.

وخلال القبض عليها، تم العثور بحوزتها على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، كما تم التحفظ على سيارتها الخاصة، وذلك ضمن إجراءات الفحص والتحقيق في مصادر الأموال.

من هي نرمين طارق؟

تُعد نرمين طارق واحدة من أبرز البلوجرز في مصر والعالم العربي، وحققت شهرة واسعة بعد ظهورها في صور مع الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي. يتابعها أكثر من 250 ألف شخص على منصة إنستجرام، حيث تشارك جمهورها بأحدث صيحات الموضة وإطلالاتها اليومية. وتُصنّف ضمن أبرز المؤثرات في مجال الموضة الرقمية في مصر.

تلقت الجهات المعنية سلسلة من البلاغات تتهم نرمين طارق بنشر محتوى مرئي يحرّض على الفجور ويهدم القيم الأسرية. ومن المقرر أن يتم التحقيق معها فيما نُسب إليها من مخالفة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.

المادة 1 من قانون مكافحة الدعـ ارة: يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من حرّض أو سهّل أو ساعد على ارتكاب الفجور أو الدعارة.

المادة 14: يعاقب بالحبس حتى 3 سنوات كل من أعلن بأي وسيلة دعوة تتضمن إغراء بالفجور.

المادة 15: يستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي استمرار جهودها في التصدي لجرائم النشر غير الأخلاقي على الإنترنت، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محتوى أو شخص يروج لأعمال أو أفكار تتنافى مع الأخلاق العامة أو القوانين السارية.

نرمين طارق البلوجر نرمين طارق خدش الحياء العام مخالفة القيم الأسرية

