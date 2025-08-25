أنا معملتش حاجة ومبشربش.. انهيار البلوجر نرمين طارق في تخشيبة الآداب

قررت الجهات الأمنية عرض البلوجر نرمين طارق علي جهات التحقيق المختصة اليوم للتحقيق معها في عدد من البلاغات المقدمة ضدها لاتهامها بخدش الآداب العامة والقيم الأسرية

وقضت البلوجر نرمين طارق ليلتلها فى تخشيبة الحبس منهارة وتبكي وتصرخ أنا معملتش حاجه .. أنا بريئة ..أنا مبشربش مخدرات.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي البلوجر نرمين طارق لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومنافسة الآداب العامة وفي هذه السطور نرصد من هي البلوجر نرمين طارق.

واحدة من أشهر البلوجر في مصر والعالم العربي وحصلت علي شهرة كبيرة بصورها مع الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي لديها أكثر من 250 ألف متابع على إنستجرام حيث تُشارك أحدث صيحات الموضة إطلالاتها اليومية وواحدة من أبرز وجوه الموضة الرقمية في مصر استطاعت أن تبني قاعدة جماهيرية كبيرة تُعتبر من أهم البلوجر فيما يتعلق بالموضوع.

وتلقت الجهات الأمنية العديد من البلاغات ضد البلوجر نرمين طارق لاتهامها بنشر فيديوهات وصور تحرض علي الفجور وتهدم القيم الأسرية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها وعثر بحوزتها علي مبالغ نقدية بعملات أجنبية وعربية ومصرية وتم التحفظ علي سيارتها.

كما تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع المتهمة سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت