قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القناة الناقلة ومعلق وموعد مباراة الأهلي و بيراميدز
أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في سبتمبر 2025
أحمد حسن: أتمنى ألا يكون كلام الوزير عن عقود اللاعبين مجرد تصريحات
مابين حرجة وخطيرة .. حدث أمني خطير بغزة وإصابة 9 من جنود الاحتلال
أسرة تووليت وأصدقائه مفاجأة حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة
بعد مقترح تغليظها بسبب التيك توكرز.. ما عقوبة غسل الأموال؟
ختام مهرجان العلمين الجديدة.. كايروكي يدعم القضية الفلسطينية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30-8-2025
اليوم.. الأزهر ينفذ فعاليات يوم السرد القرآني للطلاب داخل مصر وخارجها
ميدو عادل يروي سرّ لقائه بالزعيم عادل إمام «7 ساعات»
حبس شبكة منافية للآداب تستخدم أحد الكافيهات الشهيرة بالعجوزة
الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تغليظ عقوبة جريمة غسل الأموال خطوة لتعزيز مكافحة الجرائم الاقتصادية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 17 لسنة 2020، وتغليظ العقوبات الخاصة بالجريمة؛ في ظل تفشي هذه الظاهرة، وظهور أنماط جديدة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد لـ “صدى البلد” أن المقترح يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني وتسهم في استنزاف موارده.

وأضاف أن جريمة غسل الأموال لم تعد مجرد مخالفة قانونية؛ بل أصبحت تهديدا مباشرا، ويجب التصدي لها بكل حزم، خاصة في ظل تطور أساليب ارتكابها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

تحقيق العدالة والردع الفعال 

وأكد البلشي أهمية تشديد العقوبات بما يتناسب مع ضخامة العوائد غير المشروعة، وذلك من خلال رفع مدة العقوبة إلى السجن من 10 إلى 15 عاما، وزيادة الغرامات المالية لتصل إلى 4 أمثال الأموال محل الجريمة.

وطالب بتحقيق العدالة والردع الفعال في مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلبا على الدولة والمجتمع.

قانون مكافحة غسل الأموال مكافحة غسل الأموال منصات التواصل الاجتماعي تعزيز مكافحة الجرائم الاقتصادية الاقتصاد الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

ترشيحاتنا

الإفتاء

هل النوم على جنابة حرام شرعا؟.. الإفتاء تجيب

أذكار المساء

أذكار المساء الصحيحة كما وردت عن النبي.. لا تضيع ثوابها

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يصل أرض الوطن بعد جولة آسيوية

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..تحلّ بالصبر

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 .. احمِ طاقتك

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. استمع ثم تحدّث

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد