قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعداء باختيار الأبيض.. والد ألفينا يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك
5 سيارات جديدة انخفضت أسعارها في السوق المصري خلال أغسطس.. بقت بكام؟
إسرائيل تمهد لاجتياح غزة.. خطط لإخلاء المدينة ووقف المساعدات
سحب أرض الزمالك بأكتوبر.. رسالة عاجلة من عمرو أديب للرئيس السيسي ومدبولي
دَمَّر الزمالك وبيهاجم الدولة.. عمرو أديب يفتح النار على مرتضى منصور
بين التصريحات والواقع.. أجواء تركيا ما زالت مفتوحة أمام الطائرات الإسرائيلية
كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟
عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط
الزمالك يهزم سموحة في أولى جولات دوري المحترفين لكرة اليد
قائمة منتخب بلجيكا لمواجهتي كازاخستان وليختنشتاين بتصفيات مونديال 2026
لمنافسة ChatGPT.. مايكروسوفت تكشف عن نماذجها الذكية الخاصة
سيف الجزيري خارج حسابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: خفض الفائدة 2% خطوة جريئة تدعم الاستثمار والإنتاج

احمد محسن
احمد محسن
محمد الشعراوي   -  
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مؤكدًا أن القرار يعكس رؤية اقتصادية شجاعة تعكس ثقة الدولة في مسارها الإصلاحي، ويبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقيت القرار يتماشى مع مؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الوطني، أبرزها تراجع معدلات التضخم، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، واستمرار تدفقات الاستثمارات.

 خفض الفائدة

وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن خفض الفائدة سيسهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء التمويل عن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس على خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز بيئة الأعمال، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

وأكد أحمد محسن، أن القرار لا يمثل خطوة اقتصادية فحسب، بل يعد إجراءً داعمًا للاستقرار الاجتماعي، نظرًا لتأثيره الإيجابي على المواطنين وقطاعات الإسكان والخدمات والسلع المعمرة، بما يعزز من القدرة الشرائية ويحسن جودة الحياة.

ولفت نائب بني سويف إلى أن خفض أسعار الفائدة سيخفف من أعباء الموازنة العامة للدولة عبر تقليل تكلفة خدمة الدين المحلي، ما يتيح للحكومة توجيه مزيد من الموارد نحو مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

واختتم النائب احمد محسن حديثه، بالتأكيد على أن مصر باتت تمتلك المقومات الاقتصادية والمؤسساتية القادرة على تجاوز التحديات الراهنة، والمضي نحو تحقيق نمو شامل ومستدام يعزز من مكانتها إقليميًا ودوليًا.

احمد محسن لجنة القيم مجلس الشيوخ قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

منتخب إيطاليا

قائمة منتخب إيطاليا لتصفيات كأس العالم 2026

منتخب هولندا

قائمة منتخب هولندا لتصفيات كأس العالم

ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي يقود قائمة بولندا لتصفيات كأس العالم

بالصور

بخطوات سهلة.. طريقة عمل بطاطس كروكيت محشية بالهالبينو والجبن في المنزل

طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبن
طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبن
طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبن

طريقة عمل فراخ بالبصل

طريقة عمل فراخ بالبصل
طريقة عمل فراخ بالبصل
طريقة عمل فراخ بالبصل

لو عايزة شعرك يحسدوكي عليه .. حضري بخاخ طبيعي من نواة البلح | المكونات وطريقة الاستخدام

طريقة تحضير زيت نواة البلح للشعر
طريقة تحضير زيت نواة البلح للشعر
طريقة تحضير زيت نواة البلح للشعر

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد