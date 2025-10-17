برلماني: مصر تجاوزت الأزمات العالمية بثبات وعدالة اجتماعية

قال النائب محمد موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر نجحت في تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية بفضل رؤية القيادة السياسية وقدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة تحمي المواطن وتدعم الفقراء.

وتابع أن المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة» و«100 مليون صحة» و«نور حياة»، ساهمت في تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الريف والمناطق المهمشة.

أشاد موسى بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتوفير السكن اللائق، مؤكدًا أن هذه الإنجازات جاءت بفضل التخطيط العلمي واستمرار المتابعة الميدانية لمشروعات التنمية.

وأكد أن العدالة الاجتماعية تمثل جوهر المشروع الوطني لبناء الجمهورية الجديدة، حيث تم تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا بما يضمن توزيعًا أكثر عدلًا لعوائد التنمية.

وأضاف أن مصر تسعى الآن للانتقال من مرحلة الدعم إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، من خلال التوسع في برامج التدريب وريادة الأعمال، بما يعزز فرص الاستقلال المالي ويقضي على جذور الفقر.