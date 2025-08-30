احتفالا بالعيد القومي.. وزيرة التنمية المحلية تفتتح عددًا من المشروعات بالقليوبية

تفتتح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزارة البيئة، اليوم عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة القليوبية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.

ويشمل برنامج الزيارة تفقد مصنع البيض بعد إعادة تأهيله وتشغيله بمدينة الخانكة، وافتتاح شارع نبوية موسى بحي شرق شبرا الخيمة، وافتتاح كوبري مشاة محور العصار – حي شرق شبرا الخيمة.

كما سيتم تفقد أعمال رفع التراكمات التاريخية بقطعة أرض شمال الدائري بنطاق قليوب، بعد رفع 157 ألف طن مخلفات وتسليم الأرض للقوات المسلحة، وافتتاح المحطة الوسيطة بمدينة القناطر الخيرية، وتسليم 10 تروسيكلات مقدمة من وزارة البيئة (جهاز المخلفات الصلبة) لعدد 3 جمعيات أهلية عاملة في منظومة النظافة بالمحافظة.

وأكدت محافظة القليوبية أن الزيارة تأتي في إطار دعم الدولة للمشروعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتعمل على تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة.