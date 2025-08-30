على مساحة ٦٩٠٠فدان.."الزملوط" يتفقد مشروعات إنتاج أصناف التمور المتميزة بالفرافرة

استمرارًا لجهود المحافظة في متابعة تطورات المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل بالمحافظة.



تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم عددًا من مشروعات الاستثمار الزراعي لانتاج أجود أصناف التمور بمنطقة سهل بركة بالفرافرة على مساحة ٦٩٠٠ فدانًا.

و أشاد بحجم التوسعات وجودة الأصناف المنتجة التي تشمل ( البرحي - المجدول - السكري - الصقعي )، موجهًا بالتعاقد مع مجمع تمور المحافظة لتوريد جزء من الإنتاج؛ لتعظيم القيمة المضافة من إنتاج المحافظة في تصدير الأصناف ذات الرواج بالأسواق التصديرية.