قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم روسي كبير يستهدف مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
9 لاعبين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز بالدوري
خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل
تخلص من ضغوط الحياة اليومية بعبادة بسيطة .. واعظة بالأزهر تكشف عنها
أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في البنوك المصرية
هل من لم يصلِ الفجر فى وقته ربنا مش بيحبه وغضبان عليه؟.. داعية يرد
يقترب من 5000 جنيه..أسعار الذهب اليوم السبت 30 أغسطس 2025
الجيش الأوكراني يعلن عن استهداف مصفاتي نفط روسيتين
مدبولى يدعو الشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية بمصر
أموى: نعمل على تطوير المنظومة الجمركية لدفع حركة الاستثمار والتجارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز.. تفاصيل

بيراميدز
بيراميدز
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً مثير بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم، السبت.

وكتب الغندور عبر “فيسبوك”: "حاسس النتيجة هتبقى كام؟".

ويستعد فريق الأهلي لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام بيراميدز، فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

يواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم، السبت، على ستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وتذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناو “أون تايم سبورت”. 

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري.

وافتتح الأحمر مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت ثم الفوز على فاركو 4-1.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة بيراميدز، حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسرى.

ويغيب كل من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية، وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.

بيراميدز الاهلي الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

تنسيق الجامعات 2025

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الدكتور محمد البلاصي

أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر

ترشيحاتنا

المتسابق المصري

وزير الأوقاف يهنئ المتسابق المصري الفائز بالمركز الثاني في مسابقة الملك محمد السادس

أذكار الصباح مكتوبة

أذكار الصباح مكتوبة .. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عنها

تسويد النبي في الصلاة

هل يجوز تسويد النبي في الصلاة والأذان؟.. علي جمعة يصحح خطأ شائعا

بالصور

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

أسرع تحويل سيارة بنزين إلى كهربائية في يوم واحد فقط

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

تسلا
تسلا
تسلا

ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟

المطرب تووليت
المطرب تووليت
المطرب تووليت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد