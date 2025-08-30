دكتور مزيف.. عاطل ينتحل صفة طبيب أسنان بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإنتحال صفة طبيب أسنان والنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، بإنتحال صفة طبيب أسنان والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال تأسيس وتجهيز عيادة أسنان كائنة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول وملحق بها معمل لزراعة وتركيب الأسنان ومزاولة نشاط طبى بدون تصريح.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (كارنيه طبى بإسم وصورة المتهم "مزور" – لافتات لعيادة طبية – الأدوات والمعدات والأجهزة والملابس الطبية المستخدمة فى العيادة - عدد من الأوراق الخاصة بمواعيد تردد المرضى- هاتف محمول"بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")..وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .