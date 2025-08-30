وزير المالية: ارتفاع إيرادات الضرائب لـ 2.204 تريليون جنيه بزيادة 35%

قال أحمد كجوك، وزير المالية إن الوزارة نجحت في تحقيق تعهداتها لتحقيق النمو والتي ترتكز علي مجموعة من الأهداف تستند علي الانضباط المالي بما ينعكس علي جذب الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال .

أوضح خلال عرض مؤشرات الأداء المالي أن العام المالي 2024/2025 الماضي بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنات العامة وقيادات الوزارة ومصلحة الضرائب، أن الحكومة استهدفت جذب الثقة مع القطاع الخاص و تفعيل ادوات الشراكة .



أوضح أن المؤشرات الأولية للعام المالي الماضي أظهرت زيادة في معدلات الإيرادات بقيمة بلغت 2.625 تريليون جنيه منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 2.204 تريليون جنيه بنسبة زيادة 35%دون فرض أي أعباء علي المواطنين .