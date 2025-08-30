قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية: استقرار الطاقة وتحفيز القطاعات الإنتاجية.. استثمارات ضخمة في مشروعات النقل
توفير الطاقة والمواد البترولية.. الحكومة تنجح في مواجهة التحديات الاقتصادية
بالمستندات.. ننشر إجراءات الضرائب لزيادة الحصيلة خلال العام المالي الماضي
أنور: قطاع المكملات الغذائية صناعة استراتيجية تستهدف مليار دولار صادرات
توقعات بفوز كاسح للشيخ محمد حشاد بمنصب نقيب القراء
بث مباشر.. الأزهر يطلق يوم السرد القرآني وختم المصحف كاملاً في جلسة واحدة
الداخلية تكشف تفاصيل هروب نزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بالمقطم
المالية: 35% زيادة فى الإيرادات الضريبية نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال
المالية: ندعم الفئات الأقل دخلاً بمبادرات علاجية وإسكانية| تفاصيل
المالية: وفرنا 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية
وزير المالية : تحملنا 7.5 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي و143مليارا للمعاشات
المالية: 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادًا لموسم الموالح.. الزراعة تطلق حملات مكثفة لمكافحة ذباب الفاكهة

مكافحة ذبابة الفاكهة
مكافحة ذبابة الفاكهة
شيماء مجدي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  حملة قومية شاملة لمتابعة ورصد ومكافحة ذبابة الفاكهة، في إطار جهود تقديم الدعم الفني للمزارعين والحفاظ على الثروة النباتية، ومكافحة هذه الآفة بإعتبارها من أخطر الآفات الحجرية التي تهدد المحاصيل الزراعية، خاصة الموالح.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة توفير كافة سبل الدعم للمزارعين للحفاظ على الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمحاصيل التصديرية، لافتا إلى ضرورة تكثيف حملات المرور والمتابعة الدائمة والتواصل مع المزارعين، وتقديم الإرشادات والتوصيات، فضلا عن تنشيط برامج الرصد والمتابعة لمكافحة أي آفات أو أمراض قد تؤثر بالسلب على المزارعين وإنتاجية محاصيلهم.


وأضاف وزير الزراعة أن الوزارة تضع في أولوياتها تذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتوفير الدعم الفني  اللازم لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، فضلا عن تقديم الإرشاد الزراعي بشكل مباشر، وتوفير مستلزمات المكافحة، لضمان حماية المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، وتعزيز مكانة مصر كمنتج ومصدر زراعي رائد.

وفي سياق متصل تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عدد من مزارع الفاكهة ببعض مراكز محافظة البحيرة، لمتابعة جهود الرصد والمتابعة وأعمال المكافحة، ودعم المزارعين وخاصة مزارعي الموالح، مع بداية الموسم كأحد الادوار الاستباقية التي تقوم بها الوزارة، حيث شدد على أهمية تكثيف حملات المرور على الحدائق، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

وأشار رزق إلى أن برنامج الرصد قائم على مدار العام، بهدف تحديد بؤر الإصابة والتعامل معها بشكل فوري عند وصول تعداد الآفة إلى مستويات تسبب خسائر اقتصادية، ذلك لمواجهة تراجع اهتمام بعض المزارعين بالمكافحة خلال فترة جمع الثمار، مشيرا إلى أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات تقوم خلال هذه الفترة بتنشيط أعمال المرور على الحدائق وتقديم التوصيات اللازمة وتوفير مستلزمات الرصد والمكافحة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ان محافظتا الإسماعيلية والبحيرة، وباقي المحافظات المعنية،  بدأوا حملات مكثفة بالتنسيق مع مديريات الزراعة والإدارة العامة للمكافحة، استعدادًا لموسم الموالح، حيث تم عُقد اجتماع تنسيقي في الإسماعيلية لإطلاق الحملة، بهدف الحفاظ على محصول الموالح الذي يعد من أهم الصادرات المصرية.


في سياق متصل وخلال جولته بمحافظة البحيرة، تفقد "رزق" زراعات الفراولة ووجه بتكثيف الندوات التوعوية للمزارعين حول استخدام عناصر المكافحة الحيوية، التي توفرها الوزارة كبدائل للمبيدات الكيميائية بأسعار التكلفة الفعلية، وهو ما يقل بسبعة أضعاف عن أسعار المبيدات الكيميائية الأخرى، مما يسهم في زيادة الفرص التصديرية. كما أكد على أنه يتم توفير هذه العناصر مجانًا في بعض الحقول الإرشادية.

وشملت الزيارة تفقد زراعات الذرة، حيث أشاد رئيس الإدارة المركزية بالتعاون بين قطاعات الوزارة المختلفة، والذي ساهم في الحد من انتشار دودة الحشد الخريفية، مؤكدًا عدم حدوث أي خسائر في الإنتاج هذا العام،  كما تفقد أيضا زراعات القطن والتي وجدت بحالة جيدة والإنتاجية مبشرة.

الزراعة وزارة الزراعة ذباب الفاكهة الموالح وزير الزراعة مكافحة الآفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الدكتور محمد البلاصي

أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر

ترشيحاتنا

مجمع الاقصر

بدء التشغيل التجريبي لمبنى الدوران الجديد ووحدة النساء والتوليد بمجمع الأقصر

علاج الإدمان

عثمان: توفير تدريبات عملية وبرامج تطبيقية بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان

مكافحة ذبابة الفاكهة

استعدادًا لموسم الموالح.. الزراعة تطلق حملات مكثفة لمكافحة ذباب الفاكهة

بالصور

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد