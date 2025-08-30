استعدادًا لموسم الموالح.. الزراعة تطلق حملات مكثفة لمكافحة ذباب الفاكهة

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة قومية شاملة لمتابعة ورصد ومكافحة ذبابة الفاكهة، في إطار جهود تقديم الدعم الفني للمزارعين والحفاظ على الثروة النباتية، ومكافحة هذه الآفة بإعتبارها من أخطر الآفات الحجرية التي تهدد المحاصيل الزراعية، خاصة الموالح.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة توفير كافة سبل الدعم للمزارعين للحفاظ على الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمحاصيل التصديرية، لافتا إلى ضرورة تكثيف حملات المرور والمتابعة الدائمة والتواصل مع المزارعين، وتقديم الإرشادات والتوصيات، فضلا عن تنشيط برامج الرصد والمتابعة لمكافحة أي آفات أو أمراض قد تؤثر بالسلب على المزارعين وإنتاجية محاصيلهم.



وأضاف وزير الزراعة أن الوزارة تضع في أولوياتها تذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتوفير الدعم الفني اللازم لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، فضلا عن تقديم الإرشاد الزراعي بشكل مباشر، وتوفير مستلزمات المكافحة، لضمان حماية المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، وتعزيز مكانة مصر كمنتج ومصدر زراعي رائد.

وفي سياق متصل تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عدد من مزارع الفاكهة ببعض مراكز محافظة البحيرة، لمتابعة جهود الرصد والمتابعة وأعمال المكافحة، ودعم المزارعين وخاصة مزارعي الموالح، مع بداية الموسم كأحد الادوار الاستباقية التي تقوم بها الوزارة، حيث شدد على أهمية تكثيف حملات المرور على الحدائق، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

وأشار رزق إلى أن برنامج الرصد قائم على مدار العام، بهدف تحديد بؤر الإصابة والتعامل معها بشكل فوري عند وصول تعداد الآفة إلى مستويات تسبب خسائر اقتصادية، ذلك لمواجهة تراجع اهتمام بعض المزارعين بالمكافحة خلال فترة جمع الثمار، مشيرا إلى أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات تقوم خلال هذه الفترة بتنشيط أعمال المرور على الحدائق وتقديم التوصيات اللازمة وتوفير مستلزمات الرصد والمكافحة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ان محافظتا الإسماعيلية والبحيرة، وباقي المحافظات المعنية، بدأوا حملات مكثفة بالتنسيق مع مديريات الزراعة والإدارة العامة للمكافحة، استعدادًا لموسم الموالح، حيث تم عُقد اجتماع تنسيقي في الإسماعيلية لإطلاق الحملة، بهدف الحفاظ على محصول الموالح الذي يعد من أهم الصادرات المصرية.



في سياق متصل وخلال جولته بمحافظة البحيرة، تفقد "رزق" زراعات الفراولة ووجه بتكثيف الندوات التوعوية للمزارعين حول استخدام عناصر المكافحة الحيوية، التي توفرها الوزارة كبدائل للمبيدات الكيميائية بأسعار التكلفة الفعلية، وهو ما يقل بسبعة أضعاف عن أسعار المبيدات الكيميائية الأخرى، مما يسهم في زيادة الفرص التصديرية. كما أكد على أنه يتم توفير هذه العناصر مجانًا في بعض الحقول الإرشادية.

وشملت الزيارة تفقد زراعات الذرة، حيث أشاد رئيس الإدارة المركزية بالتعاون بين قطاعات الوزارة المختلفة، والذي ساهم في الحد من انتشار دودة الحشد الخريفية، مؤكدًا عدم حدوث أي خسائر في الإنتاج هذا العام، كما تفقد أيضا زراعات القطن والتي وجدت بحالة جيدة والإنتاجية مبشرة.