الحصاد الأسبوعي..الزراعة: زيادة أسعار توريد قصب السكر و القمح .. تفاصيل

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 262 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 22 وحتى 28 اغسطس الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أسعار توريد محصول القمح للموسم الجديد بحيث تكون 2350 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5، كما وافق مجلس الوزراء على أن يكون سعر توريد قصب السكر بواقع 2500 جنيه للطن، وأن يكون سعر توريد بنجر السكر بواقع 2000 جنيه للطن.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية المعنية لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لقطاعي الصناعة والزراعة، والقطاعات التنموية المختلفة، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من الوزراء المعنيين، كما عقد أيضا اجتماعًا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من الوزراء المعنيين.

بينما عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام والمستثمرين والمتخصصين في زراعة الكتان وشركات تصنيع الكتان التابعة لوزارة قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص لبحث سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعية في هذه الصناعة.

وخلال هذا الأسبوع استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظيره اللبناني نزار هاني والوفد المرافق له من كبار المسؤولين وممثلو القطاع الخاص، لحضور أعمال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الفنية الزراعية المصرية اللبنانية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة، بحضور كبار مسئولو وزارتي الزراعة بالبلدين، كما ترأس وزير الزراعة، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في جلسته رقم 315؛ لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بمنتفعي الهيئة وتخصيص الأراضي للمشروعات ذات النفع العام في مختلف المحافظات، كذلك أعلن "فاروق" نجاح مصر في فتح أسواق دولة بيرو أمام شتلات الفراولة المصرية.

بينما نفذ مركز بحوث الصحراء مجموعة من خزانات حصاد المياه بمنطقة الأدوية في محافظة مطروح، وذلك ضمن خطة تنموية تستهدف تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، كما واصل المركز جولاته الميدانية في التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، كذلك نظّمت محطة بحوث سيوة التابعة لمركز بحوث الصحراء، دورة تدريبية عملية ميدانية، لنقل الممارسات الزراعية الحديثة للنهوض بمحصول التمور وتحسين جودة الثمار في سيوة، تحت عنوان: "عمليات متطورة لتحسين جودة التمور السيوية".

واستقبل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفدًا رفيع المستوى من جامعة الملك فيصل بدولة تشاد برئاسة الدكتور محمد بخاري حسن رئيس الجامعة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات البحثية والزراعية، كما أصدر المركز بيانًا تحذيريًا للمواطنين بشأن منتجات زيت زيتون يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المنتجات لا تتبع المركز على الإطلاق.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم الصادرات الزراعية المصرية، حتى الآن، والذي بلغ حوالي 6.8 مليون طن، وذلك بزيادة أكثر من 650 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي، كما شارك قطاع الإرشاد الزراعي، في اللقاء الافتتاحي الموسع الذي عقد بديوان محافظة الغربية لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025، والاستعداد لمواجهة السحابة السوداء وحرق قش الأرز.

بينما احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بختام برنامجا تدريبيا دولياً تحت عنوان: "الاستزراع السمكي في المياه العذبة على نطاق صغير"، والذي نظمه المركز المصري الدولي للزراعة، بالعلاقات الزراعية الخارجية، كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لتنمية وصقل مهارات بعض الكوادر من العاملين بمعامل الحجر الزراعي المصري في الموانئ الرئيسية، كذلك نظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجا تدريبيا متخصصا، لـ 70 مهندسًا زراعيًا بالإدارة المركزية للحجر الزراعي.

بينما نفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجارى سلسلة من الندوات الإرشادية والتثقيفية شملت 44 ندوة في مجال تدوير مخلفات الزراعية، تم تنفيذها في 16 محافظة، كما ناقش مركز الزراعات التعاقدية مع ممثلي شركة "مافي" لتصنيع الحاصلات الزراعية، آليات التعاقدات الجديدة مع المزارعين في الموسم الجديد لشراء المحاصيل المختلفة.

و نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية البرنامج التدريبي الصيفي بالمعمل الرئيسي للمجموعتين الخامسة والسادسة لعد (63) طالب من كليات العلوم والزراعة من جامعات: القاهرة، المنيا، بني سويف، عين شمس، حلوان، الازهر، المنصورة، الاسكندرية، بنها، الإسماعيلية، كما استقبل أيضا وزير الزراعة اللبناني على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى مصر، حيث تم التعرف على دور المعمل فى منظومة الرقابي فى منظومة سلامة الغذاء، كما بلغ اجمالى عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 3694 عينة.

