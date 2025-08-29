قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر
بعد غلق مركز للنساء والتوليد بالجيزة.. عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
هل ينتقل عمر مرموش إلى توتنهام؟.. شبكة إنجليزية تكشف مفاجأة
رسميا.. استدعاء كريستيانو رونالدو مع البرتغال
ترامب يسحب الحماية الرسمية من نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس
50 ألف جنيه للفتح الخاص لقاعة المتحف القومي للحضارة المصرية
وظائف جديدة بمشروع المونوريل.. قدم الآن
تعليق أمنية الحسيني لاعبة الجودو بعد تحقيقها فضية الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
ماكرون: المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح
8 ملايين طن.. إجراءات عاجلة من الحكومة لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان
الكرملين: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا غير نشطة الآن
الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة النادرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

صلاح جودة: تدشين خدمة زراعة الأسنان لأول مرة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

المؤتمر العلمي الأول لطب الفم والأسنان
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المؤتمر العلمي الأول لطب الفم والأسنان بمستشفى الشيخ زايد التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك بمشاركة نخبة من الجامعات المصرية.

يأتي المؤتمر في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة الكوادر الطبية ورفع جودة الخدمات الصحية من خلال دعم التعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات العلمية.


أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المؤتمر يمثل خطوة رئيسية ضمن جهود الوزارة لتأهيل الأطباء وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يشكل ركيزة أساسية لتحسين المنظومة الصحية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

من جانبها، أشادت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالدور المحوري للمؤتمر في دعم الأنشطة العلمية ومواكبة التطورات في مجال طب الفم والأسنان، معربة عن شكرها لوزارة الصحة على دعمها الكامل لإنجاح هذا الحدث.

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، عن تدشين خدمة زراعة الأسنان لأول مرة بالمستشفى، وهي خطوة نوعية تعزز من الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، وتؤكد التزام المستشفى بتقديم رعاية صحية متقدمة.

أوضح الدكتور عبد الرحمن الزيني، مدير إدارة الأسنان بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن المؤتمر يسهم في بناء كوادر طبية مؤهلة وفق أحدث المعايير الدولية، فيما ثمنت الدكتورة مروة أحمد شفيق، رئيس قسم الأسنان بالمستشفى، التعاون المثمر مع إدارة المستشفى في دعم الأنشطة التعليمية والتدريبية التي تعود بالنفع على جودة الخدمات الطبية.

نقيب أطباء الأسنان

شهد المؤتمر حضور الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، وتضمن تكريم عدد من عمداء كليات طب الأسنان ورؤساء الجامعات، إلى جانب تكريم خاص باسم الراحل الدكتور حسن نجم، أستاذ مساعد بجامعة أكتوبر، تقديرًا لإسهاماته العلمية والإنسانية في خدمة الطلاب والمرضى.

 تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بدعم التعليم الطبي المستمر وتطوير الخدمات الصحية، من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية وإطلاق خدمات طبية جديدة، لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

