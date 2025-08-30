قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
وزارة الصحة تُنفذ برنامجًا تدريبيًا للقضاء على التراكوما
ميهمنيش الحكومة .. القبض على أبطال فيديو مشاجرة المرج
وفد الشيوخ الأمريكي يطلع على التعنت الإسرائيلي لمنع الشاحنات من دخول غزة
رئيس البرلمان الإيراني: قد تقع حرب وعلينا أن نكون أقوياء لمواجهتها
بعد تصديق الرئيس السيسي.. بشرى لواضعي اليد على الأراضي في القانون الجديد
من أمام معبر رفح.. وفد من الشيوخ الأمريكي يشيد بالجهود المصرية في إنفاذ المساعدات لغزة
سائق توك توك يتعدى على طبيب بالضرب ويهدده بحرق سيارته
سيتم تحصيلها خلال أيام.. اعرف أول زيادة في قيمة الإيجار القديم
شرطة الاحتلال: إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بعد انفجار سيارة في يافا
قرار عاجل من ريبيرو.. هل يشارك إمام عاشور أمام بيراميدز اليوم؟
بيراميدز يثير الجدل قبل لقاء الأهلي بمنشور غامض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يسأل: من يحسم المواجهة الثالثة بين ريبيرو ويورتشيتش؟

ريبيرو
ريبيرو
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي أحمد حسن سؤالاً مثير بشأن ريبيرو و يورتشيتش.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"المواجهة الثالثة بين ريبيرو و يورتشيتش من يحسمها ؟

تواجه ريبيرو مدرب الاهلي والكرواتي يورتشيتش مدرب بيراميدز مرتان من قبل أثناء تولي مدرب الأهلي تدريب فريق أورلاندو في نصف نهائي دوري الأبطال وتعادلا في مباراة الذهاب في جنوب افريقيا وفاز بيراميدز في العودة 3-2

من يحسم المواجهة الثالثة بين المدربين ؟ وهل يتحدد مصيرهما بعد نتيجة المباراة ؟".

ويواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم، السبت، على ستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وتذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناو “أون تايم سبورت”. 

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري.

وافتتح الأحمر مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت ثم الفوز على فاركو 4-1.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة بيراميدز، حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسرى.

ويغيب كل من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية، وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.

ريبيرو الاهلي أحمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

أرشيفية

إحياء ذكرى نجيب محفوظ.. 19 عامًا على رحيله وأثره لا يموت في الأدب العربي

وزير المالية

المالية: تحسن الأداء المالي مكن الدولة من توسيع برامج الحماية الاجتماعية

أرشيفية

المالية: تخصيص 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلي و60.2 مليارا المستورد

بالصور

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد