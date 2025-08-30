قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

افتتاح المحطة الوسيطة لجمع المخلفات بالقناطر الخيرية بتكلفة 55 مليون جنيه

افتتاح المحطة الوسيطة بالقليوبية
افتتاح المحطة الوسيطة بالقليوبية
إبراهيم الهواري   -  
ايمان البكش

​افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم المحطة الوسيطة الجديدة لجمع المخلفات بمدينة القناطر الخيرية ، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي الـ 157 لمحافظة القليوبية.

منظومة النظافة

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المحافظة المستمرة لتعزيز المنظومة البيئية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

و تفقّدت وزيرة التنمية المحلية و المحافظ مكونات المحطة التي تضم أحدث الأجهزة والمرافق، مثل ​ميزان بسكول لوزن القمامة و​حوض تجميع ضخم و​ورشة صيانة ومرافق إدارية لضمان كفاءة العمل و​مسجد وخدمات للعاملين ، وتبلغ مساحة المحطة الوسيطة ، حوالي 9000 متر مربع وبسعة تخزينية تصل إلى 10000 متر مكعب، ستكون بمثابة مركز رئيسي لجمع ونقل المخلفات الصلبة وخدمة مدينتي القناطر الخيرية وقليوب، مما يسهل عملية إعادة تدويرها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

ومن جانبها، أشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود محافظة القليوبية في تنفيذ هذا المشروع، والذي تم بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وبتكلفة إجمالية بلغت 55 مليون جنيه.

و أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة النظافة فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال إنشاء المحطات الوسيطة و التى تسهم بشكل كبير فى القضاء على تراكمات القمامة لحين نقلها إلى المدافن العمومية، مؤكدة أنه يتم تزويد تلك المحطة بالمعدات والتجهيزات اللازمة للتشغيل والعمل بنظام إلكتروني مراقب بالكاميرات لإحكام السيطرة على المنظومة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على قدم وساق بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوي النظافة وضمان استدامة تشغيل محاور المنظومة .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم دعم محافظه القليوبية بعدد (١٠) ترسيكلات للحفاظ على نظافة القري وتقليل التلوث بالمجاري المائية بتوفير حلول عملية ومستدامة، حيث يأتي الدعم لتسليمها للجمعيات الأهلية الغير هادفه للربح والمتعاقد معها لتأدية خدمات جمع ونقل المخلفات البلديه بنطاق الوحدات المحلية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الحفاظ بالترسيكلات و الاهتمام بأعمال الصيانة لها وعدم استخدامها في أي أعمال مخالفة لعمليات جمع المخلفات تمهيداً لتكرار التجربة في مناطق أخري .

وقد أكد محافظ القليوبية أن المحطة الجديدة تعد إضافة حيوية للبنية التحتية للمحافظة، حيث ستساهم بشكل فعال في حل مشكلة تراكم القمامة وضمان التخلص الآمن منها.

وأشار المهندس أيمن عطية إلى أن هذا المشروع يعكس التزام المحافظة بتطبيق أحدث المعايير البيئية العالمية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور إيهاب حسن سكرتير عام القليوبية والأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والدكتور زغلول عبدالمنعم مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب والهيئة القومية للإنتاج الحربي المنفذة للمشروع .

