موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة
غيابات بيراميدز أمام الأهلي في الدوري المصري
مانشستر سيتي يواجه رحلة الدائرة القطبية الشمالية في دوري أبطال أوروبا
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
ديني

بحضور رئيس تاتارستان .. توقيع برتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية بلغار الإسلامية| صور

محمد شحتة

وقع الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، برتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية بلغار الإسلامية بحضور رئيس جمهورية تاتارستان، ووزير التعليم العالي بالحكومة الروسية الفيدرالية.

وأكَّد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، حرص الجامعة على مد يد العون لجميع المؤسسات التعليمية التي تعني بالدراسات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم؛ انطلاقًا من مسئولية جامعة الأزهر بتاريخها العريق الذي يزيد عن الألف عام في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف للشئون العلمية والأكاديمية، والدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، والدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا، والدكتور عمرو بسيوني، عضو مركز التميز الدولي والمنسق بين جامعة الأزهر والجامعات الروسية.

يأتي هذا البروتوكول دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي باعتبارهما القاطرة الحقيقة للتنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030م، وتأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر أكاديمية بلغار الإسلامية تاتارستان المؤسسات التعليمية

