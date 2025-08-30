بحضور رئيس تاتارستان .. توقيع برتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية بلغار الإسلامية| صور

وقع الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، برتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية بلغار الإسلامية بحضور رئيس جمهورية تاتارستان، ووزير التعليم العالي بالحكومة الروسية الفيدرالية.

وأكَّد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، حرص الجامعة على مد يد العون لجميع المؤسسات التعليمية التي تعني بالدراسات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم؛ انطلاقًا من مسئولية جامعة الأزهر بتاريخها العريق الذي يزيد عن الألف عام في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف للشئون العلمية والأكاديمية، والدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، والدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا، والدكتور عمرو بسيوني، عضو مركز التميز الدولي والمنسق بين جامعة الأزهر والجامعات الروسية.

يأتي هذا البروتوكول دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي باعتبارهما القاطرة الحقيقة للتنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030م، وتأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.