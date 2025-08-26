نتيجة التأهيل التربوى بكلية التربية جامعة الأزهر.. بالرقم القومي الآن

أعلنت كلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر، نتائج امتحانات برنامج الدبلوم العام في التربية "التأهيل التربوي" نظام السنة الواحدة" للعام الجامعي الحالي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وفق اللوائح المنظمة.

وأوضح الدكتور جمال الهواري عميد الكلية، أن إعلان النتائج يأتي في إطار حرص الكلية على الالتزام بالشفافية وتقديم الخدمات الأكاديمية في المواعيد المقررة، مؤكداً أن النتائج متاحة للطلاب عبر موقع الكلية ولوحة الإعلانات المخصصة.

ومن جانبه أكد الدكتور عطية السيد عبدالعال على استمرار تقديم الدعم الأكاديمي والإداري لجميع الطلاب بما يحقق رسالة الكلية في إعداد وتأهيل معلمين متميزين.

ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال المنصة الإلكترونية لطلاب التأهيل التربوي اضغط هنا