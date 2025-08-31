قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنتم جمهور للإبادة.. احتجاجات ضد حصار غزة على هامش مهرجان البندقية
حسام البدري الحل الأمثل لإنقاذه.. إعلامي: دفاع الأهلي «شوارع».. والوضع أصبح لا يُحتمل
«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا
حادث قطار مطروح| أحمد موسى ينفعل بسبب «شماتة الإخوان».. والمحافظ: القطار لم يصطدم بتريلا.. فيديو
إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي
ريبيرو يبرر السقوط أمام بيراميدز: العمل في الأهلي صعب.. والجماهير ستشاهد تحسنًا قريبًا
مفاجأة .. إقالة ريبيرو بلا شرط جزائي في أول 3 أشهر من عقده |خاص
زيارة ميدانية لطلاب هندسة عين شمس إلى منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة
سعر الذهب عيار 21 الآن الأحد 31 أغسطس 2025
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار رعدية في عدة مناطق
أقل عيار ذهب اليوم 31-8-2025
انصحوهم ولا تفضحوهم.. أمين الفتوى: سلبيات الصوفية من بسطاء أخطأوا التعبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 31 أغسطس 2025: انفصال عاطفي

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

 قد تنتهي بعض العلاقات العاطفية بالانفصال، بينما قد تتوقع النساء تدخل الأصدقاء أو الأقارب لحل الخلافات على المتزوجين توخي الحذر عند مناقشة الماضي، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى مشاكل في حياتهم العائلية اليوم. كن حساسًا تجاه مشاعر شريكك. الجزء الثاني من اليوم مناسب أيضًا للتعبير عن مشاعرك لمن تُعجب به.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

 دع الكلمات الرقيقة تُعبّر عن اهتمامك، وحاول أن تكون واضحًا بشأن احتياجاتك إذا شعرتَ بالتردد، فاكتب ملاحظة قصيرة قبل التحدث حتى تبقى أفكارك هادئة. قد يجد العقرب العازب تواصلًا دافئًا في اللحظات الهادئة، خاصةً مع من يُنصت جيدًا.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 اشرب الماء، واختر وجبات بسيطة، وتجنب الكافيين المُفرط في وقت متأخر، إذا كان لديك روتين صحي منتظم، فاحرص على أن يكون بسيطًا ومنتظمًا، الخطوات الصغيرة الثابتة ستعزز طاقتك وتساعدك على الشعور بمزيد من التوازن والاستمتاع باللحظات السعيدة.

برج العقرب مهنيا

قد يُثير رؤساؤك تساؤلات حول جودة العمل، وستكون هناك أيضًا عقبات تتعلق بسياسات العمل، حيث قد يحاول أحد زملائك أو أحد كبار الموظفين التقليل من شأن جهودك أما المهتمون بالخدمات المصرفية والمالية والتأمين والمحاسبة والمبيعات، فسيكون أمامهم العديد من الخيارات للنمو.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

 إذا بدا العرض سريعًا جدًا أو جيدًا جدًا، فتمهل واقرأ التفاصيل بعناية ادخر مبلغًا صغيرًا من أي فائض يصلك، واحتفظ بإيصالات الهدايا أو المدفوعات لتجنب القلق لاحقًا تحدث مع أحد أفراد عائلتك بلطف قبل مشاركة خططك المالية لتكون أكثر حكمة.

برج العقرب حظك اليوم برج العقرب وحظك اليوم العقرب اليوم توقعات الابراج وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

طليقة شاب تشوه وجه خطيبته قبل الزفاف

مأساة في مصر القديمة.. سيدة تعتدي على عروس طليقها وتشوّه وجهها قبل الزفاف بأيام

ترشيحاتنا

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب مساء اليوم 30-8-2025

خلال القمة

ربط الجهات البحثية بمؤسسات الأعمال.. هيئة الاستثمار تمنح حوافز لتوطين التقنية والابتكار

وزير الاسكان خلال الجولة

وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان محطة معالجة صرف صحي زفتى.. صور

بالصور

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

قبل انطلاق حفله .. عمرو دياب يزور رئيس وزراء لبنان نواف سلام

عمرو دياب مع نواف سلام
عمرو دياب مع نواف سلام
عمرو دياب مع نواف سلام

دراسة: تناول الإفطار قبل الثامنة صباحًا يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 59%

الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير

فيديو

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد