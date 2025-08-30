قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح
ناجي من انقلاب قطار مطروح: ماشي بسرعة عادية وسمعنا صوت في القضبان وفجأة انقلب
ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز
الصحة: الحصيلة النهائية لمصابي قطار مطروح 103 إصابات و3 وفيات
أحمد موسى يتساءل: هل قطار مطروح خبط في حاجة الله أعلم
مي عز الدين: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا منذ سنوات.. ومريت بظروف كتير
الصحة تعلن حصيلة جديدة لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح
تعادل إيجابي بين زد والجونة بالدوري
كامل الوزير يوجه بتوفير 14 أتوبيس لنقل ركاب قطار مطروح
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير وجه بتوفير 14 أتوبيسا لنقل ركاب قطار مطروح
الهلال الأحمر يقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لمصابي حادث قطار مطروح
وزير المالية: 35% زيادة في الحصيلة الضريبة العام المالي الماضي
قائمة الضحايا.. وزراء حوثيون يسقطون في غارة الإسرائيلية

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم السبت، مقتل رئيس حكومتها غير المعترف بها دولياً، أحمد غالب الرهوي، وعدد من وزرائها، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس الماضي.

وقالت الجماعة في بيان رسمي إن الغارة الإسرائيلية "استهدفت ورشة عمل حكومية اعتيادية كانت تقيمها رئاسة الوزراء لتقييم الأداء السنوي"، مؤكدة مقتل الرهوي وعدد من الوزراء، دون تحديد الحصيلة الدقيقة. وأضاف البيان أن "عددا من الوزراء أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة وهم تحت الرعاية الصحية".

وفي أعقاب الحادث، أعلنت الجماعة تعيين محمد أحمد مفتاح قائما بأعمال رئيس الحكومة، مؤكدة استمرار مؤسساتها في أداء مهامها، ومشددة على "مواصلة المواجهة مع إسرائيل نصرة للشعب الفلسطيني في غزة"، بحسب تعبيرها.

قائمة أولية بالضحايا

وفي حين لم تصدر الجماعة حتى الآن قائمة رسمية بكافة القتلى، أفادت مصادر قناة "العربية" بمقتل عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين في الغارة، من بينهم:

وزير الإعلام: هاشم أحمد شرف الدين

وزير التربية والتعليم: حسن عبدالله يحيى الصعدي

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: سمير باجعالة

مدير مكتب رئاسة الوزراء: محمد الكبسي

كما تداولت مصادر متقاطعة أنباء عن مقتل وزراء آخرين، بينهم وزير الخارجية، وزير العدل، وزير الشباب والرياضة، وزير الكهرباء والطاقة، ونائب وزير الداخلية، بالإضافة إلى "صخر الشرقبي" مسؤول العمليات الحربية في الجماعة.

من جانبه، قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أسامة الشرمي، إن التقديرات الأولية تشير إلى مقتل نحو 20 من كبار القادة السياسيين والعسكريين الحوثيين في الضربة، مشيرا إلى تقارير غير مؤكدة عن مقتل وزير الدفاع ووزير الصناعة أيضا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متسارعا، حيث كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية ضد مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، بذريعة استهداف مراكز قيادية وعسكرية مرتبطة بعمليات تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر.

من جانبهم، توعّد الحوثيون بالرد على هذه الغارات، مؤكدين أن استهداف قياداتهم لن يوقف عملياتهم العسكرية، بل سيدفعهم إلى توسيع نطاق الهجمات ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. كما دعوا أنصارهم إلى الخروج في تظاهرات حاشدة للتنديد بالتصعيد العسكري.

وتثير هذه الضربة، التي وُصفت بالأقوى منذ اندلاع المواجهات الأخيرة، مخاوف من اتساع رقعة الصراع إلى مستويات غير مسبوقة، بما قد ينعكس سلباً على جهود التهدئة الإقليمية ويضاعف التوتر في الممرات البحرية الحيوية للتجارة العالمية

ليلى زاهر تنهار في أولى حلقات "هند".. وصدمة طلاق مفاجئ

ليلي أحمد زاهر

أفضل الأطعمة لكبار السن للحفاظ على صحة القلب والعظام والدماغ

أطعمة مفيدة لكبار السن

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب؟

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

