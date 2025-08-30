الحرية المصري: زيارة وفد الكونجرس تكشف التزام مصر بإطلاع المجتمع الدولي بكافة الحقائق

أكد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، أن زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي لمعبر رفح من الجانب المصري، وكذلك للمركز اللوجستي للهلال الأحمر، تحمل دلالات واضحة على النهج المصري القائم على الشفافية في عرض الحقائق أمام المجتمع الدولي، بعيدًا عن أي محاولات للتزييف أو التضليل.

وأشار عبد الهادي، في بيان له، إلى أن الزيارة عكست بما لا يدع مجالًا للشك أن معبر رفح لم يُغلق في أي وقت من الجانب المصري أمام قوافل الإغاثة، موضحًا أن الدولة المصرية وضعت جميع إمكاناتها اللوجستية والأمنية في خدمة وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

التزام مصر باطلاع المجتمع الدولي بكافة الحقائق

وتابع: مصر نجحت في وضع المجتمع الدولي أمام الصورة الحقيقية، حيث بات واضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي هو العقبة الأساسية أمام دخول المساعدات، من خلال تعمده فرض قيود معقدة وإجراءات تعجيزية لإطالة أمد الأزمة الإنسانية في غزة، وهو ما يكشف سياسة ممنهجة تقوم على الحصار والتجويع.

وشدد عبد الهادي، على أن الموقف المصري العملي والإنساني يفضح التعنت الإسرائيلي ويضعه تحت أنظار العالم، لافتًا إلى أن القاهرة تؤكد يومًا بعد آخر التزامها بمسؤولياتها القومية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية، ودورها الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني.