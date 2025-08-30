بيراميدز يحرز الهدف الثاني في شباك الأهلي بأقدام وليد الكرتي

سجَّل المغربي وليد الكرتي، الهدف الثاني لنادي بيراميدز في مرمى النادي الأهلي؛ لتصبح النتيجة 2-0، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل الكرتي، الهدف، في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

الهدف الأول لبيراميدز

نجح وليد الكرتي في تسجيل الهدف الأول لصالح بيراميدز في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة؛ بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء.

وتعرض أشرف داري مدافع الأهلي للإصابة وتم استبداله في الدقيقة 35 من عمر اللقاء ونزل بدلا منه مصطفى العش.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات المباراة ولكن بيراميدز كان له التقدم بهدف نظيف.



تشكيل الفريقين

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع:

أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط:

مهند لاشين - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم:

احمد عاطف قطة - فيستون ماييلي



تشكيل الأهلي

أعلن خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.