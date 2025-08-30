بعد الخسارة أمام بيراميدز.. سيد عبدالحفيظ يفتح النار على ريبيرو ولاعبي الأهلي

انتقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، المستوى الذي يقدمه الفريق في بداية الموسم تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، مؤكدًا أن هذه البداية تُعد من أسوأ البدايات في تاريخ القلعة الحمراء بعد الهزيمة من بيراميدز بثنائية نظيفة بالدوري.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته: "المشكلة مش إنك اتغلبت، المشكلة إنك داخل الملعب مالكش شكل ولا عندك روح. هل ممكن الأهلي يرجع ويكسب الدوري؟ ممكن طبعًا، لأنه عنده عناصر مميزة، لكن علشان ده يحصل لازم تختار أحسن مدرب للفريق".

وانتقد عبدالحفيظ قرارات ريبيرو الفنية قائلًا: "مفيش مدرب، الراجل مش عارف الفريق أصلا، وبيعمل تغييرات غريبة زي إنه ينزل رضا مكان تريزيجيه وهو عايز يكسب! الراجل مجاش، ومش عارف قيمة النادي ولا عناصره".

كما وجه رسالة قوية للاعبي الأهلي بشأن الروح القتالية داخل المستطيل الأخضر: "أنا عايز لاعيبة رجالة تاكل النجيلة بغض النظر عن مستواهم الفني، مش لاعيبة بالشكل ده. في لاعيبة كل همها تقول عايز أعلي فلوسي وده حقي، لا.. كسر حقك، الأهلي محتاج رجالة في الملعب، لكن اللي بيحصل دلوقتي إن هوية الفريق بتضيع".

حديث عبدالحفيظ يأتي في وقت حساس للغاية داخل النادي، خاصة مع تزايد الغضب الجماهيري تجاه المدرب البرتغالي، والأنباء المتصاعدة عن اجتماع طارئ داخل القلعة الحمراء لحسم مصيره، وسط احتمالات كبيرة بإقالته خلال الساعات المقبلة.