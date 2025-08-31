قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستعجلين ليه؟.. ميرنا وليد ترد على شائعة وفاتها وتؤكد: بناتي أهم حاجة في حياتي |فيديو
طرق استخراج فيش جنائي جديد «أون لاين» .. اعرف الخطوات والرسوم
سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025
بعد هزيمة بيراميدز.. «أبومسلم» ينتقد الأهلي: فقد هويته الهجومية.. وريبيرو لا يصلح|فيديو
طارق سعده: الإعلام شريك رئيسي في تطوير الرياضة ونقل إنجازاتها
هل اجتاح فيروس كورونا البلاد مرة أخرى؟.. أستاذ أمراض صدرية يكشف
عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم
بعد سقوط نظامه| صورة غامضة لـ بشار الأسد بلحية طويلة من منفاه تُثير الجدل.. اعرف حقيقتها
الأزهر يعلن حاجته إلى 1460 معلم مواد شرعية.. بهذه الشروط
أعلى سعر دولار اليوم 31-8-2025
بلا أنياب.. تحديث جديد لسيارة بيجو 308 موديل 2026 | صور
برقم اللوحة.. طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة
طرق استخراج فيش جنائي جديد «أون لاين» .. اعرف الخطوات والرسوم

مصطفى الرماح

يرغب المواطنون في استخراج فيش جنائي 2025 لتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة قبل التقديم فى وظيفة جديدة.

وأتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها على الإنترنت، عمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" مميكن أو أونلاين، أو من أقسام الشرطة.

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

رسوم استخراج فيش جنائي

رسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيره وجاءت كالتالي:

  1. صورة مقاس 6x4
  2. للأجانب المقيمين داخل البلاد
  3. بطاقة إقامة
  4. بطاقة الرقم القومي
  5. أو جواز سفر ساري
  6. أو شهادة ميلاد للقاصرين
  7. بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

استخراج فيش جنائي 2025

ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الآتي:

  1. الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبة
  2. اختيار قسم الأدلة الجنائية
  3. اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة
  4. إدخال البيانات المطلوبة
  5. يتم الدفع إلكترونيا
  6. إرساله في العنوان المحدد
