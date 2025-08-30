في سرقة شباك سلم .. تجديد حبس عاطل بالمقطم

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة شباك سلم بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة شباك سلم بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .