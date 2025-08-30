قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

225 مليون جنيه ..حبس أكبر تشكيل عصابي قبل إغراق السوق بالمخدرات

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

قررت جهات التحقيق المختصة حبس واحد من أكبر تشكيلات الاتجار فى المخدرات لاتهامهم  بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالإسماعيلية، بقيمة مالية حوالى 225 مليون جنيه.

الأجهزة الأمنية 

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالإسماعيلية، بقيمة مالية حوالى 225 مليون جنيه.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رصد عناصر تشكيل عصابى مكون من 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم فى جنايات “إتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح نارى”، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهدافهم وضبطهم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبحوزتهم (2 طن لمخدر الحشيش – 2 طن لمخدر الهيدرو – 3 سيارات)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (225 مليون جنيه).


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة.

عقوبة تعاطي المواد المخدرة

نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

مخدرات تجار مخدرات تاجر مخدرات عقوبة المخدرات

