زلزال يضرب ولاية نيفادا الأمريكية بقوة أكبر من 5 درجات ريختر
اغتيال يهز صنعاء.. الحوثيون يعلنون الحداد الرسمي ويتوعدون إسرائيل بـ «رد مُوجع»
نشأت الديهي: تدريب النجم الساطع يعكس مكانة مصر ودورها المحوري
أقل سعر دولار اليوم 31-8-2025
هل تتلقى الدولة أمولًا مقابل مكالمات التسويق؟.. تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة
رئيس وزراء لبنان لـ عمرو دياب: بيروت تحبك وتفرح بقدومك
أنتم جمهور للإبادة.. احتجاجات ضد حصار غزة على هامش مهرجان البندقية
حسام البدري الحل الأمثل لإنقاذه.. إعلامي: دفاع الأهلي «شوارع».. والوضع أصبح لا يُحتمل
«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا
حادث قطار مطروح| أحمد موسى ينفعل بسبب «شماتة الإخوان».. والمحافظ: القطار لم يصطدم بتريلا
إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي
ريبيرو يبرر السقوط أمام بيراميدز: العمل في الأهلي صعب.. والجماهير ستشاهد تحسنًا قريبًا
محافظات

حبس سائق قطار مطروح 4 أيام على ذمة التحقيق وتحويله للطب الشرعي لتحليل المخدرات

حادث قطار الضبعة
حادث قطار الضبعة
ايمن محمود

ألقت القوات الأمنية بمطروح القبض على سائق القطار المتسبب في حادث الضبعة والذى أسفر عنه مصرع 3 وإصابة 103 إذ قررت نيابة مطروح حبس سائق القطار 4 أيام   على ذمة التحقيقات، كما قررت نيابة مطروح إيفاد لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث. 

كان قد ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب قطار ركاب بمدينة الضبعة إلى 103 أشخاص إضافة إلى 3 وفيات.

وتعرضت عربات قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف"، اليوم السبت، بعد خروجه عن مساره عند الكيلو 203 بين محطتي فوكة وجلال، بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.

وأوضحت مصادر بهيئة السكك الحديدية لصدى البلد أنه تم الدفع بفرق هندسة السكة الحديد وأوناش لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، مع تكثيف الجهود للوقوف على أسباب الحادث.

وأكدت المصادر، أنه يجري التعامل مع الموقف ميدانيًا لإعادة الحركة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح

