بزعم العلاج الروحانى.. نصابان يستوليان على أموال المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على العلاج الروحانى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين، مقيمين بمحافظة الغربية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحانى وقيامهما بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزتهما 2 هاتف محمول، بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.

وبمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب.