وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك
السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
التعليم العالي: مد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
ألماس وهاتف محمول.. ضبط خادمة الفنان حمادة هلال لتورطها في سرقته
إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي
بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام
القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر
بـ300 جنيه للمادة| بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
لماذا لا يجب عليك شراء iPhone الآن؟ .. اللي جاي هيكسر الدنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

اعتماد 62 من معاهد المنطقة الأزهرية لجودة التعليم بالوادي الجديد

الشيخ شعبان مرعي
الشيخ شعبان مرعي
منصور ابوالعلمين

هنأ فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية إدارة جودة التعليم بالمنطقة لحصول معاهد الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/ 2025م على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بنسبة اعتماد حيث حصل معهد الزهور  (مرحلة رياض الأطفال) ومعهد الراشدة (المرحلة الإعدادية) على الاعتماد ليصل عدد شهادات اعتماد المعاهد بالمنطقة إلى 62 معهدا.

وبهذه المناسبة، تقدم فضيلته بخالص التهاني والتبريكات لإدارة جودة التعليم بالمنطقة وفريق العمل بقيادة الأستاذ نصر أحمد مهدي، على ما بذلوه من جهد وعطاء لتحقيق هذا الإنجاز.

كما قدم رئيس المنطقة شكره وتقديره لجميع قيادات المنطقة والعاملين بها، وكافة الإدارات المشاركة والمساهمة فى تحقيق هذا النجاح، وشيوخ المعاهد المعتمدة والعاملين بها.

ويتقدم فضيلته بخالص الشكر والتقدير لقيادات الأزهر الشريف، لتلبية احتياجات المعاهد المتقدمة للاعتماد بالتنسيق مع الإدارة العامة لجودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد المنطقه الازهريه اعتماد الجوده

