اعتماد 62 من معاهد المنطقة الأزهرية لجودة التعليم بالوادي الجديد

هنأ فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية إدارة جودة التعليم بالمنطقة لحصول معاهد الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/ 2025م على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بنسبة اعتماد حيث حصل معهد الزهور (مرحلة رياض الأطفال) ومعهد الراشدة (المرحلة الإعدادية) على الاعتماد ليصل عدد شهادات اعتماد المعاهد بالمنطقة إلى 62 معهدا.

وبهذه المناسبة، تقدم فضيلته بخالص التهاني والتبريكات لإدارة جودة التعليم بالمنطقة وفريق العمل بقيادة الأستاذ نصر أحمد مهدي، على ما بذلوه من جهد وعطاء لتحقيق هذا الإنجاز.

كما قدم رئيس المنطقة شكره وتقديره لجميع قيادات المنطقة والعاملين بها، وكافة الإدارات المشاركة والمساهمة فى تحقيق هذا النجاح، وشيوخ المعاهد المعتمدة والعاملين بها.

ويتقدم فضيلته بخالص الشكر والتقدير لقيادات الأزهر الشريف، لتلبية احتياجات المعاهد المتقدمة للاعتماد بالتنسيق مع الإدارة العامة لجودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية.