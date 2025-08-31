نجوى فؤاد: حالتي مستقرة.. وأنتظر تحديد موعد لإجراء عملية جراحية في الظهر| خاص

طمأنت الفنانة نجوى فؤاد الجمهور على حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

قالت نجوى فؤاد في تصريح خاص لموقع صدى البلد "أنا بخير بإذن الله، وفي انتظار الفريق الطبي الذي سيقرر الموعد المناسب لإجراء العملية الجراحية في ظهري، وسأذهب إلى المستشفى بعد غد الثلاثاء لتحديد الموعد النهائي.

يذكر أن كشفت الفنانة نجوي فؤاد، عن سبب ابتعادها عن الفن.

وقالت في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنها لم تعتزل الفن وإنها تعشقه لكن سبب الابتعاد هو المرض لأنها متعبة جدا، مؤكدة أنها فخورة بكل أعمالها ولا توصي بحذف أي عمل من أعمالها.

وأضافت نجوي فؤاد: "أنا بخير ولكن ركبي تعباني عندي تآكل في الركبة وباخد أدوية و بتابع مع طبيب، لكن أيدي اللي كان فيها كسر في رمضان 2025 أفضل الحمد لله شوية وجع بسيط و بأخد علاج و تعبانة جدا و بترعش و عضمي تاعبني".

وأضافت نجوى فؤاد: “أخضع لبرتوكول العلاج الذى وضعه لي الطبيب المعالج و بطلب من كل جمهوري الدعاء ليا.