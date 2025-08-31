الموسم الثقافي.. أنوار المحبة عنوان صالون أوبرا دمنهور بمناسبة المولد النبوي

تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام موسم نشاطها الثقافى والفكرى تحت إشراف رشا الفقى بلقاء لصالون أوبرا دمنهور الثقافى يأتى تحت عنوان أنوار المحبة ويستضيف الدكتور عبد العظيم أحمد عبد العظيم الأستاذ بكلية الآداب جامعة دمنهور، الدكتور عبد البارى بصل مدرس البلاغة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر.

وذلك احتفالاً بالذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف وضمن فعاليات وزارة الثقافة.

ويديره الدكتور بديع عليوه أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر في السابعة مساء الإثنين الأول من سبتمبر على مسرح أوبرا دمنهور ويتخلله فقرة فنية تحييها فرقة راحة الأرواح للإنشاد الدينى.

يأتى اللقاء فى إطار خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية الرامية إلى ربط فعالياتها المتنوعة بإهتمامات المجتمع من خلال الاحتفاء بمختلف المناسبات مما يسهم فى ترسيخ رسالة الإبداع الهادف .