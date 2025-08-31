المواطن أولًا.. محافظ كفرالشيخ يستمع لشكاوى وطلبات أهالي قرية شنو

التقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بعدد من أهالي قرية شنو، واستمع إلى طلبات ومقترحات المواطنين بشأن عدد من الخدمات.

وأكد المحافظ أن "المواطن هو أساس التنمية، وخدمته هدفنا الأول، ومهمتنا الأساسية"، مشيرًا إلى أنه يتابع بنفسه احتياجات الأهالي ويحرص على إيجاد حلول فورية لمشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

ووجه محافظ كفر الشيخ بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى والمقترحات، والتعامل الجاد معها ميدانيًا، مشددًا على أن حل مشكلات المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

كما أشار محافظ كفر الشيخ إلى استمرار جهود تحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، مؤكدًا تخصيص خطي طوارئ (114) و(0473220792) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن عبد الغني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ والمهندس محمد الوكيل رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية