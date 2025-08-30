السيطرة على حريق بمصنع ملابس جاهزة في كفر الشيخ .. صور

تمكنت الحماية المدنية في كفر الشيخ، مساء اليوم، من السيطرة على حريق بمصنع ملابس جاهزة بمنطقة 47 بمدينة كفر الشيخ.

5 سيارات إطفاء

وشاركت 5 سيارات من الدفاع المدني لإخماد الحريق، وأُصيب شخص باختناق، وجرى نقله لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية لمحافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة تفيد نشوب حريق بمصنع ملابس جاهزة بمنطقة الـ 47 بمدينة كفر الشيخ.

هرعت على الفور سيارات الإطفاء والحماية المدنية والشرطة والإسعاف لموقع الحادث.

وفي سياق متصل، ووجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالتحرك الفوري لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ 5 سيارات دفاع مدني، وسيارة إسعاف.

وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.