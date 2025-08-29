افتتاح مسجدين جديدين بدسوق والحامول في كفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجدين جديدين بالمحافظة، وهما المسجد الشرقي بعزبة المأذون بقرية الشباسية – مركز دسوق، ومسجد الحلمية الجديد بقرية الحلمية – مركز الحامول، تحت شعار “خدمة بيوت الله شرف” وسط أجواء من البهجة والسعادة من المصلين ورواد المساجد بما يشهدونه على أرض كفرالشيخ من بناء وإعمار للمساجد بكامل الجودة والإتقان.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات، والشيخ حمدي جعفر مدير إدارة دسوق بحري، والدكتور عبدالصمد عبدالعزيز مدير إدارة الحامول شرق، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، والقيادات التنفيذية.

وأدى خطبة الجمعة بالمسجد الشرقي بالشباسية، الدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة تحت عنوان "سماحة الإسلام"، وقال أن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد هو التوعية بمظاهر وصور سماحة الإسلام ووجوب نشر ذلك بشكل عملي بين الناس لا سيما ونحن نحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف، فالتسامح خُلُقٌ شامل ينضوي تحته عدَّة أخلاق أخرى، تُعدُّ مظهرًا من مظاهر هذا الخلق العام، ومن ذلك الرحمة، والرأفة والتعطُّف، والسلام الذي يُعدُّ الشِّعار الأول للإسلام والمسلمين، والعدل والإحسان، والعفو والصَّفح عن المسيئين وبخاصة عند القدرة على الردِّ، والاعتدال وعدم التَّشدُّد، ونبذ التَّعصُّب في صوره الجاهلية كلِّها؛ كالتعصب للجنس، أو اللون، أو اللغة، أو النسب أو غيرها من عَصَبيات الجاهلية، وقد كان تعامله -صلى الله عليه وسلم- مع البشرية جمعاء مثلاً يُضرب في العفو والصفح والإحسان والعدل والسماحة والتسامح؛ لذا اكتسبت رسالته صفة القبول والمحبة لدى الناس الذين لمسوا منه هذه الأخلاق الرفيعة.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع المساجد بالمحافظة قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.