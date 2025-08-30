انطلاق امتحانات الفصل الصيفي بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

شهدت كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2024/2025 وسط أجواء من الهدوء والانضباط.

في سياق متصل، أجرى الدكتور تامر مدحت إبراهيم، عميد الكلية، والدكتور محمود يسن شمس الدين، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية على لجان الامتحانات للاطمئنان على حسن سيرها وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

وأكدت إدارة الكلية انتظام حضور الطلاب والتزامهم بالتعليمات، مشيدةً بجهود أعضاء هيئة التدريس والإداريين في توفير جميع وسائل الراحة من إضاءة وتهوية مناسبة.

كما أشاد عميد الكلية بالتعاون المثمر بين جميع المشاركين في المنظومة التعليمية، مؤكداً أن العملية الامتحانية تسير وفق الخطط الموضوعة دون أي معوقات.