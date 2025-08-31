قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لماذا لا يجب عليك شراء iPhone الآن؟ .. اللي جاي هيكسر الدنيا
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
وزير الدولة للإنتاج الحربي: توطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع إنجاز تاريخي لمصر
بعد ارتفاعها 172 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر
السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية
إقالة طارق مصطفى وجهازه المعاون من تدريب نادي البنك الأهلي
التعليم العالي: قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري
نتنياهو يعلن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة.. و«الكابينت» يبحث صفقة تبادل الأسرى
تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة وسط نزوح واسع ومجازر دامية
التنمية المحلية: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ27 من حملات إزالة التعديات
محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف بقرية شنو .. صور

محمود زيدان

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية شنو، على مساحة 700 متر مربع.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس محمد الوكيل، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن افتتاح المحطة الجديدة يؤكد حرص الدولة على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحطة تخدم حوالي 11.5 ألف نسمة من أهالي القرية، وتعمل بقدرة تصل إلى 100 لتر/ثانية.

وأضاف، كما تضم المحطة خط طرد بطول 5 كيلو و350 متر، وشبكة انحدار بطول 13.5 كيلو متر، على مساحة 700م2، وذلك تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مشروع الصرف الصحي في شنو يعد من المشروعات الحيوية والخدمية التي تساهم في حماية البيئة، والصحة العامة، وتوفير حياة كريمة لأهالي القرية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعكس جهود الدولة في الاستجابة لمطالب المواطنين وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة في كافة مناطق المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ خلال الافتتاح أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن تشغيل المحطة بعد توقف لسنوات يمثل رسالة أمل لكل القرى المستهدفة.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

سعر الذهب

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

أسعار الدواجن

علا غانم وطليقها قبل انفصالهما

رانيا المشاط

التخطيط: 144.8مليار جنيه استثمارات مستهدفة بالزراعة والري بخطة 25/26

جانب من الاجتماع

وزير الإسكان يتابع مشروع المماشي السياحية بمدينة 6 أكتوبر

صورة تعبيرية

صادرات الصناعات الغذائية المصرية تتجاوز 4 مليارات دولار بنمو 8% خلال 7 أشهر

بالصور

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

