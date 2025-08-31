محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف بقرية شنو .. صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية شنو، على مساحة 700 متر مربع.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس محمد الوكيل، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن افتتاح المحطة الجديدة يؤكد حرص الدولة على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحطة تخدم حوالي 11.5 ألف نسمة من أهالي القرية، وتعمل بقدرة تصل إلى 100 لتر/ثانية.

وأضاف، كما تضم المحطة خط طرد بطول 5 كيلو و350 متر، وشبكة انحدار بطول 13.5 كيلو متر، على مساحة 700م2، وذلك تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مشروع الصرف الصحي في شنو يعد من المشروعات الحيوية والخدمية التي تساهم في حماية البيئة، والصحة العامة، وتوفير حياة كريمة لأهالي القرية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعكس جهود الدولة في الاستجابة لمطالب المواطنين وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة في كافة مناطق المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ خلال الافتتاح أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن تشغيل المحطة بعد توقف لسنوات يمثل رسالة أمل لكل القرى المستهدفة.