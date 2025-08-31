مياه الأقصر: زيارة طلاب أسقفية المحاميد قبلي لمحطة مياه أسنا الجديدة الشيخ مسكين

استقبلت إدارة مياه أسنا جنوب الاقصر وفدًا من طلاب وطالبات كنيسة السيدة أسقفية المحاميد قبلي في زيارة ميدانية إلى محطة مياه أسنا الجديدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، باستقبال الزيارات المدرسية لتعزيز الوعي بأهمية المياه ودور المحطات في توفيرها وشرح مراحل تنقية المياه، بالشيخ مسكين، وخلال الزيارة اصطحب مسؤول المحطة الطلاب في جولة ميدانية شملت جميع مراحل تنقية المياه، بدءًا من سحب المياه الخام وحتى خروجها صالحة للشرب وفقًا لأعلى معايير الجودة. كما تعرف الطلاب على أنظمة الفحص والرقابة المعملية التي تضمن مطابقة المياه للمواصفات القياسية، وشاهدوا المعدات والتجهيزات الحديثة التي تعمل على مدار الساعة لتأمين إحتياجات المواطنين.

وتأتي تلك الزيارة ضمن خطة الشركة لتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المحلي، وتنمية وعي النشء بأهمية الحفاظ على الموارد المائية ودعم الجهود الوطنية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.