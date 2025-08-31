قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. أيمن الرمادي مدير فنيا للبنك الأهلي.. وعبد الواحد السيد مديرا للكرة
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم القسام
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 100 الحربي.. ويؤكد: توطين صناعة الصلب المدرع إنجاز تاريخي
حكم قول زارنا النبي للضيف.. علي جمعة يجيب
آخر ظهور لـ حمادة هلال قبل سرقة فيلته
مقرر أممي: ما يحدث في غزة جزء من استراتيجية للفصل العنصري والإبادة الجماعية
حركة فتح تهاجم قرار الخارجية الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات سفر لأعضاء الوفد الفلسطيني
القمح سلاح استراتيجي.. نواب يحذرون من الاعتماد على الخارج ويدعون لدعم الفلاح
تصعيد إسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية وتهجير واسع لمليون فلسطيني| وخبير يوضح
شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025
ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة
حركة فتح: واشنطن تُقصي صوت فلسطين في لحظة تاريخية حساسة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مياه الأقصر: زيارة طلاب أسقفية المحاميد قبلي لمحطة مياه أسنا الجديدة الشيخ مسكين

شمس يونس

 استقبلت إدارة مياه أسنا جنوب الاقصر وفدًا من طلاب وطالبات كنيسة السيدة أسقفية المحاميد قبلي  في زيارة ميدانية إلى محطة مياه أسنا الجديدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، باستقبال الزيارات المدرسية لتعزيز الوعي بأهمية المياه ودور المحطات في توفيرها وشرح مراحل تنقية المياه، بالشيخ مسكين، وخلال الزيارة اصطحب مسؤول المحطة الطلاب في جولة ميدانية شملت جميع مراحل تنقية المياه، بدءًا من سحب المياه الخام وحتى خروجها صالحة للشرب وفقًا لأعلى معايير الجودة. كما تعرف الطلاب على أنظمة الفحص والرقابة المعملية التي تضمن مطابقة المياه للمواصفات القياسية، وشاهدوا المعدات والتجهيزات الحديثة التي تعمل على مدار الساعة لتأمين إحتياجات المواطنين.

وتأتي تلك الزيارة ضمن خطة الشركة لتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المحلي، وتنمية وعي النشء بأهمية الحفاظ على الموارد المائية ودعم الجهود الوطنية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

