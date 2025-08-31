رحمة محمد ضحية قطار مطروح .. ذهبت لقضاء المصيف فعادت جثة.. وأسرتها: تعرفنا عليها من شعرها

سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية عرب أبو ذكري التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية عقب وفاة بنت القرية رحمة محمد سالم صاحبة ال 15 عاما في حادث قطار مطروح.

وشيع الأهالي جثمان الطالبة رحمة محمد وسط حالة من الحزن الي مثواها الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

وقال جدها، أن رحمة أول فرحته وكانت أنهت الشهادة الاعدادية وتستعد للالتحاق بالثانوية العامة، مؤكدا أنها سافرت للمصيف عند أشقاء والدتها مع خالتها.

وأضاف، أنه كان يرفض ذهابها الي مطروح خوفا عليها لكنها أصرت علي السفر كأنها تشعر باقتراب أجلها.

وتابع أنه تلقي اتصالا بأن القطار التي كانت تستقله مع خالتها انقلب بعد خروجه من مطروح، مؤكدا أنهم لم يخبروه أنها توفيت ولكنها أصيبت في الحادث ولكنه فوجئ بها جثة غير واضحة المعالم.

وأوضح أنه عرفها من شعرها حيث أنه من كثرة الإصابات كان من الصعب التعرف علي الجثمان.

واكد، أن خالتها في صدمة كبيرة وفقدت النطق من وقت الحادث وتم احتجازها في المستشفي كما أصيبت الام بحالة انهيار فور علمها بنبأ وفاة ابنتها.

وأوضح أنهم يريدون حقها وليس أموال ولكنهم يريدون معاقبة من تسبب في وفاتها.

وكانت محافظة المنوفية قد ودعت اثنين من أبناءها ضحايا قطار انقلاب قطار من مطروح الي القاهرة أثناء عودتهم من المصيف والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة العشرات.