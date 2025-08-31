قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التطبيق خلال ساعات.. استقرار وظيفي ونهاية استمارة 6 بقانون العمل الجديد
تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة قبل لقاء الليلة في الدوري
خلال أيام.. ممدوح عباس يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي بأكتوبر
محمد شحاتة خارج حسابات منتخب مصر في مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أكسيوس عن مصادر: الحكومة الإسرائيلية تدرس جديا ضم أجزاء من الضفة الغربية
الطريقة الصحيحة لـ الاحتفال بالمولد النبوي.. اغتنم أكبر ثواب
أول تحرك من محمود الخطيب بشأن خوسيه ريبيرو
رسميا.. إسرائيل تعلن اغتيال أبو عبيدة
صدارة وجائزة.. كريم فهمي يعلق على تصدر 220 يوم لمنصة شاهد
هل يمكن لمرضى السكري تناول حلاوة المولد؟
بشير العدل: تميز مصر بتنوع المصادر المتجددة يجعلها مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة
برلماني يثمن قرار إدراج الذكاء الاصطناعي بالمناهج.. ويطالب بتأهيل الكوادر التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزير الإنتاج الحربي: توطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع مع القطاع الخاص إنجاز تاريخي لمصر

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي
قسم الأخبار

-وزير الإنتاج الحربي : 
-تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع بالتعاون مع القطاع الخاص إنجاز تاريخي. 
-جذب الاستثمارات وعقد شراكات إستراتيجية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة.
-تحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج. 
-الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها.
-تطبيق مبادئ الحوكمة والمراقبة الداخلية والالتزام ببرامج الصيانة الدورية.

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن توطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع داخل شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، بالتعاون مع القطاع الخاص، هو إنجاز تاريخي حققته مصر لتصبح واحدة من ست دول فقط بالعالم تنتج هذا المنتج الذي يعد أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات، جاء ذلك خلال تفقد الوزير للشركة (مصنع 100 الحربي) في إطار المتابعة الميدانية لجميع شركات ووحدات الإنتاج الحربي بصفة دورية للاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بهدف تطوير الأداء.

تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الإلتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، واستهل الوزير الجولة المفاجئة بالمرور على عدد من خطوط الإنتاج بالشركة، والتي تساهم في تلبية مطالب القوات المسلحة (من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، والصلب المدرع).

كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية مثل (ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البيلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل المخلفات إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ)، وتشارك الشركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة بالتعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة.

وتابع الوزير "محمد صلاح" الإجراءات المخزنية التي تتم بمخازن الشركة للتأكد من القيام بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية، واطمأن الوزير على مدى التزام العاملين بالشركة بتطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية خاصةً في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة والتي يتطلب العمل بها التعرض إلى درجات حرارة عالية والتعامل المباشر مع آلات ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن المختلفة.

وخلال الجولة، استمع الوزير "محمد صلاح" إلى ما استعرضه المهندس باسم سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وآخر مستجدات المشروعات التي تشارك الشركة في تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بها.

واستمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ووجّه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة كأحد الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي نهاية الجولة أصدر الوزير توجيهات تتعلق بضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات إستراتيجية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، كما وجّه الوزير بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، وتطبيق مبادئ الحوكمة والمراقبة الداخلية والالتزام ببرامج الصيانة ودورية القيام بها في المواعيد المحددة للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها.

وزير الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي الصلب المدرع الاستثمارات مصنع 100 الحربي شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

الأهلي

الأهلي يتفاوض مع مدرب الزمالك السابق لخلافة «ريبيرو» .. «الغندور» يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

يونس موسى لاعب وسط ميلان الإيطالي

يونس موسى يقترب من أتالانتا.. إعارة مع خيار شراء بقيمة 25 مليون يورو

إيميليانو مارتينيز

مانشستر يونايتد يتحرك لضم إيميليانو مارتينيز قبل غلق الميركاتو

خوسية ريبيرو

خالد طلعت: اقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الأهلي رسميا

بالصور

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

فيديو

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد