حلم المونديال يقترب .. موعد مباراتي منتخب مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو

يدخل منتخب مصر بقيادة نجمه محمد صلاح، فترة التوقف الدولي المقبل بأهداف واضحة، حيث يسعى لحسم بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، من خلال مباراتين حاسمتين في التصفيات الإفريقية.

المواجهة الأولى لمنتخب الفراعنة ستكون أمام نظيره الإثيوبي، يوم الجمعة المقبل الموافق 5 سبتمبر 2025، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء ينطلق عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض.

وينتظر أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا لمؤازرة المنتخب في مهمته نحو المونديال.

بعد ذلك، يتوجه المنتخب المصري إلى العاصمة البوركينية واغادوغو لخوض المباراة الثانية ضد منتخب بوركينا فاسو، على ملعب "4 أغسطس"، يوم الثلاثاء 9 سبتمبر، حيث تنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، وسط أجواء جماهيرية صعبة اعتاد عليها أصحاب الأرض.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، حيث سجل لاعبوه 14 هدفًا ولم تستقبل شباكه سوى هدفين، وهو ما يعكس صلابة دفاعية وقوة هجومية لافتة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

المجموعة الأولى تبدو مشتعلة خلف الفراعنة، إذ يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 11 نقطة، فيما تأتي سيراليون ثالثة بـ8 نقاط، تليها إثيوبيا وغينيا بيساو برصيد 6 نقاط لكل منهما، بينما يقبع منتخب جيبوتي في ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط.

الفوز في المباراتين المقبلتين سيضمن للفراعنة التأهل المباشر إلى كأس العالم، وهو الهدف الذي ينتظره ملايين المصريين الطامحين لرؤية منتخبهم يعود للمشاركة في المونديال بعد غياب منذ نسخة روسيا 2018.