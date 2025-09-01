قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جنوب أفغانستان
وزير الخارجية يتوجه إلى سلوفينيا للمشاركة في منتدى بليد الاستراتيجي
أدعية المولد النبوي الشريف.. أفضل الأعمال وأعظم القربات في حب سيدنا النبي
ضبط الأسواق ومكافحة التهريب.. قانون الجمارك يفرض قواعد صارمة على حركة البضائع
هشام حنفي: الزمالك تعود على رفض هدايا الأهلي في الدوري
هذا النظام الغذائي الشائع يقلل المخاطر الجينية للإصابة بالخرف.. تفاصيل
كيف تكون مستورا ولا تنحرف عن طريق الله؟.. روشتة دينية من علي جمعة
حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات
بينهم 33 من طالبي المساعدات.. استشهاد 90 فلسطينيا خلال 24 ساعة
استشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي استهدف غزة
اعترافات أم سجدة في قضية التحريض على الفسق وغسيل الأموال: الفيديوهات هزار
دعاء شهر سبتمبر .. اللهم ارزقنا خيره واكفنا شره
حوادث

تطورات جديدة في قضية أم سجدة: مقاطع خادشة وتحويلات مالية تورط المتهمة

أم سجدة
أم سجدة
رامي المهدي

كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 1767 لسنة 2025، والمتهمة فيها البلوجر الشهيرة بـ"أم سجدة"، بمجموعة من التهم تشمل التحريض على الفسق والفجور، والإساءة للمرأة المصرية، وغسيل الأموال، عن أدلة جديدة تُثبّت التهم المنسوبة إليها، وذلك عقب فحص وحدة التخزين الإلكترونية الخاصة بها.

أكدت النيابة، في نتائج الفحص الفني للحرز رقم 1459 جزئي، أن الحاسب الآلي الشخصي للمتهمة يحتوي على تسعة مقاطع فيديو توصف بأنها تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، وقد جرى تداولها علنًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكشفت التحقيقات أن المقطع الأول، مدته دقيقة و22 ثانية، تظهر فيه المتهمة أثناء حديث مع شخص غير معروف، مستخدمة ألفاظًا نابية وصراخًا وعبارات غير أخلاقية. وقد تم نشر هذا الفيديو للعامة عبر الإنترنت.

المقطع الثاني: مدته دقيقة و26 ثانية، يتضمن تبادل حديث مسيء بين المتهمة وسيدة تطلق على نفسها "ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك"، وورد في المقطع جملة: "جبتي سيرة وفاء عامر وأم مكة تبقي تستحملي".

واوضحت التحقيقات أن المقطع الثالث: مدته 59 ثانية، وهو مقطع تمثيلي ظهرت فيه المتهمة تتحدث بألفاظ خادشة في الطريق العام، ما أثار استياء المواطنين، وقد تم نشره أيضًا بشكل علني.

وأكدت النيابة أن جميع المقاطع المحرزة تم توثيقها ضمن المحضر الرسمي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

أظهرت التحقيقات أن الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة (محروسة. ج) — المعروفة باسم "البلوجر أم سجدة" — يحتوي على مقاطع مرئية أخرى مشابهة، بعضها منشور على الإنترنت، وأخرى محفوظة داخل الجهاز مباشرة، وتم استخراج نسخة رسمية منها وتوثيقها ضمن الأدلة.

ومن خلال فحص البريد الإلكتروني الخاص بالمتهمة على منصة Gmail، كشفت الجهات المختصة عن تحويلات مالية متعددة وردت من شركات عالمية، وقد تم استخراج نسخة من بيانات هذه التحويلات وإرفاقها رسميًا ضمن التحقيقات، في إطار الاشتباه في جريمة غسيل الأموال.

واجهت جهات التحقيق "أم سجدة" بمصادر دخلها وممتلكاتها، خاصة سيارة من طراز "بي إم دبليو"، والتي أكدت المتهمة أنها قامت بشرائها "بشكل قانوني"، وأوضحت أن الشقة التي تقيم فيها بالمقطم مؤجرة بعقد رسمي، وليس لها أي ممتلكات أخرى مشبوهة.

البلوجر أم سجدة الفسق والفجور اخبار الحوادث

