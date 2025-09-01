العامة للكيماويات: ندعم قرارات حماية الأمن القومي بالداخل والخارج

أكدت النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي، دعمها الكامل للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمها لكافة القرارات التي من شأنها حماية الأمن القومي في الداخل والخارج.

وقالت النقابة في بيان، إنها داعمة للموقف المصري الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ورفض كل محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، مشددة على أن مصر ستظل السند التاريخي والداعم الأساسي لحقوقه المشروعة.

كما أكدت النقابة العامة الرفض التام لما تتعرض له بعض السفارات المصرية بالخارج من اعتداءات أو محاولات استفزازية.

واختتمت النقابة العامة، ببانها بالإشارة إلى أن عمال مصر لديهم الوعي الكامل لما يحاك بالدولة المصرية، وأنهم سوف يواجهون ذلك بالمزيد من العمل والإنتاج، ومساندة القيادة السياسية في كافة القرارات والسياسات لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.