قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من تناول الشوفان المنقوع طوال الليل.. يسبب هذه المشكلات
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 1-9-2025
هل تأثم الأم إذا تكاسلت عن تنبيه ابنها للصلاة؟.. الإفتاء توضح
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025
زلزال أفغانستان.. مـ.قتل 20 شخصا ومخاوف من ارتفاع عدد الضحايا
احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة الاختلاس طبقا للقانون
هل يجوز إخراج الزكاة بشراء حلوى المولد النبوي للفقراء؟.. الإفتاء ترد
اليوم.. بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
ماذا يحدث لجسمك عندما تستيقظ مبكرا؟
جذب المزيد من الاستثمارات.. الوزير يتوجه إلى الصين مبعوثا عن رئيس الجمهورية
ما المقصود بقرآن الفجر كان مشهودا؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العامة للكيماويات: ندعم قرارات حماية الأمن القومي بالداخل والخارج

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

أكدت النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي، دعمها الكامل للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمها لكافة القرارات التي من شأنها حماية الأمن القومي في الداخل والخارج.

وقالت النقابة في بيان، إنها داعمة للموقف المصري الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ورفض كل محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، مشددة على أن مصر ستظل السند التاريخي والداعم الأساسي لحقوقه المشروعة.

كما أكدت النقابة العامة الرفض التام لما تتعرض له بعض السفارات المصرية بالخارج من اعتداءات أو محاولات استفزازية.

واختتمت النقابة العامة، ببانها بالإشارة إلى أن عمال مصر لديهم الوعي الكامل لما يحاك بالدولة المصرية، وأنهم سوف يواجهون ذلك بالمزيد من العمل والإنتاج، ومساندة القيادة السياسية في كافة القرارات والسياسات لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

النقابة العامة للكيماويات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القضية الفلسطينية التهجير القسري السفارات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لسد العجز في المدارس

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

تشافي

انفراد.. أول تعليق من وكيل تشافي على أنباء ترحيبه بتدريب الأهلي

صرف الخبز المدعم

قرار وزارة التموين.. صرف الخبز المدعم ورقيًا لهؤلاء | تفاصيل

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

المتوفي

يتيم الأبوين.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بقليوب

طقس الغد.. حرارة مرتفعة واضطراب بالملاحة البحرية

الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على هذه المناطق غدًا

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

محافظ الإسكندرية الأسبق: تسليم وحدات الإيجار القديم قبل انتهاء المدة

الزمالك ووادي دجلو

منكم لله رفعتولي الضغط.. عمرو أديب يعلق على خسارة الزمالك من وادي دجلة

عمرو أديب

موسم سياحي بامتياز.. عمرو أديب: أهنئ الدولة المصرية على قدرتها في جذب هذا العدد من السائحين

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

عمرو دياب في لبنان

بستناها من السنة للسنة.. ماذا قال عمرو دياب عن حفله في بيروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد