من حلايب إلى القاهرة.. الأرصاد تكشف عن أماكن الأمطار وتفاصيل طقس اليوم
تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ27 من مصر باتجاه قطاع غزة
رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة
هندمك عليها وهحبسك.. عروس مصر القديمة تروي لحظات الرعب بعد تمـزيق وجهها
بشرى سارة بشأن مناهج إنجليزي الثانوية العامة المقررة في العام الدراسي الجديد
الطقس اليوم.. عودة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة نهارا
حدث ليلا| مـ.قتل 20 شخصا في زلزال أفغانستان.. ومشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة
11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية
كليوباترا كانت تستحم به.. حليب الماعز ينبوع جمال البشرة
اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أسعار الذهب يوم الإثنين 1-9-2025 في مصر
رياضة

أحمد حسن ينشر أرقام ريبيرو مع الأهلي..شاهد

ريبيرو
ريبيرو
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد حسن منشوراً جديد بشأن المدرب السابق للنادي الاهلي خوسية ريبيرو.

وكتب أحمد حسن:"ارقام ريبيرو مع الاهلي ".

واليكم الارقام:

وكان قد كشف الإعلامي ونجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، عن المعايير الفنية التي سيتم وضعها للتعاقد مع مدرب جديد.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك نقلًا عن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي: “ لن نتسرع في التعاقد مع المدرب الأجنبي الجديد، يتم وضع معايير خاصة لاختيار المدرب وأهمها أن يكون صاحب سيرة ذاتية قوية تتناسب مع طموحات النادي وصاحب شخصية قوية وصارمة، أيضا التفكير ينحصر في المدرستين، السويسرية والألمانية”.

ريبيرو الاهلي الزمالك

