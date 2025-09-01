أحمد حسن ينشر أرقام ريبيرو مع الأهلي..شاهد

شارك الإعلامي أحمد حسن منشوراً جديد بشأن المدرب السابق للنادي الاهلي خوسية ريبيرو.

وكتب أحمد حسن:"ارقام ريبيرو مع الاهلي ".

واليكم الارقام:

وكان قد كشف الإعلامي ونجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، عن المعايير الفنية التي سيتم وضعها للتعاقد مع مدرب جديد.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك نقلًا عن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي: “ لن نتسرع في التعاقد مع المدرب الأجنبي الجديد، يتم وضع معايير خاصة لاختيار المدرب وأهمها أن يكون صاحب سيرة ذاتية قوية تتناسب مع طموحات النادي وصاحب شخصية قوية وصارمة، أيضا التفكير ينحصر في المدرستين، السويسرية والألمانية”.