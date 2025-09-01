قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هنبدأ نحس بيها فعلا .. بشرى من الأرصاد للجميع
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 622
استثمار زراعي ضخم بين مصر والكويت
الأرصاد تحسم الجدل: لا شتاء تاريخيًا في الأفق.. ومفاجأة فى طقس سبتمبر
وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي ببنها
الذهب الأحمر يغير مجرى حياة المزارعين في أسيوط
تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي بين مصر والكويت
10خطوات.. شحن كارت عداد الكهرباء بالموبايل
مات ساجدا بعد صلاة المغرب .. وفاة مسن داخل مسجد في المنوفية
بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه
اقتراب خطة الطرح.. لجنة مؤسسة التمويل الدولية تزور المطارات المصرية
وزير المالية: مصر وضعت الأمن الغذائي فى قلب السياسات الاقتصادية والتنموية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الري: المتابعة الدقيقة على الطبيعة للتأكد من تطهير مخرات السيول

أمل مجدى

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من  المهندس أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية، بشأن متابعة موقف منشآت الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل بنطاق محافظة مطروح، وأيضاً موقف الآبار الجوفية بنطاق المحافظة.

واستعرض التقرير نتائج مرور المهندس أبوبكر الروبى على منشآت الحماية من أخطار السيول بنطاق محافظة مطروح، بالإضافة للمرور على عدد من الآبار الجوفية بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام المنتفعين بمحددات السحب وإشتراطات التراخيص.

وتتضمن أعمال الحماية من أخطار السيول المنفذة بمحافظة مطروح (٧٢٩) عمل صناعى عبارة عن ( ١ سد - ٦ حواجز - ٦١١ خزان أرضي - ١١١ بئر نشو ) بسعة تخزينية إجمالية ٥ مليون متر مكعب، كما يجرى تنفيذ أعمال حماية من السيول بمنطقة القصر بوادى أم لشطان وذلك بإنشاء عدد (١) سد ركامى وعدد (٥) حواجز ترابية مع التكسية بالدبش، وتأهيل عدد (١) حاجز ترابى قائم بسعة تخزينية ٤٥٠ الف متر مكعب .

ووجه الدكتور سويلم بإستمرار أعمال المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة من جانب أجهزة الوزارة للتأكد من نهو أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة والسيول، والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري نفذت أكثر من ١٦٤٨ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار السيول (تتنوع ما بين سدود وبحيرات صناعية وبحيرات جبلية وقنوات صناعية وحواجز وجسور حماية وخزانات أرضية وأحواض تهدئة ومعابر ومفيضات)، كما تقوم أجهزة الوزارة بالمرور الدورى على مخرات السيول بإجمالى ١١٩ مخر سيل وبأطوال تصل الى ٣٣٦ كيلومتر والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها، كما يقوم مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فورى لكافة الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.

وزير الموارد المائية والرى الموارد المائية والرى قطاع المياه الجوفية

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

صرف الخبز المدعم

قرار وزارة التموين.. صرف الخبز المدعم ورقيًا لهؤلاء | تفاصيل

المتوفي

يتيم الأبوين.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بقليوب

حسام البدري

الخطيب يستقر على حسام البدري لقيادة الأهلي والإعلان خلال ساعات

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

صورة ارشيفية

ضبط 58 تمثالًا أثريًا داخل منزل خفي بالقرنة في الأقصر

اداء اليمين الدستوري

رئيس محكمة النقض يشهد أداء 224 قاضيا لليمين الدستورية بالمحاكم الابتدائية

هيئة قضايا الدولة

بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحطات النووية لتوليد الكهرباء

بالصور

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

