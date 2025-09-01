الري: المتابعة الدقيقة على الطبيعة للتأكد من تطهير مخرات السيول

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية، بشأن متابعة موقف منشآت الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل بنطاق محافظة مطروح، وأيضاً موقف الآبار الجوفية بنطاق المحافظة.

واستعرض التقرير نتائج مرور المهندس أبوبكر الروبى على منشآت الحماية من أخطار السيول بنطاق محافظة مطروح، بالإضافة للمرور على عدد من الآبار الجوفية بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام المنتفعين بمحددات السحب وإشتراطات التراخيص.

وتتضمن أعمال الحماية من أخطار السيول المنفذة بمحافظة مطروح (٧٢٩) عمل صناعى عبارة عن ( ١ سد - ٦ حواجز - ٦١١ خزان أرضي - ١١١ بئر نشو ) بسعة تخزينية إجمالية ٥ مليون متر مكعب، كما يجرى تنفيذ أعمال حماية من السيول بمنطقة القصر بوادى أم لشطان وذلك بإنشاء عدد (١) سد ركامى وعدد (٥) حواجز ترابية مع التكسية بالدبش، وتأهيل عدد (١) حاجز ترابى قائم بسعة تخزينية ٤٥٠ الف متر مكعب .

ووجه الدكتور سويلم بإستمرار أعمال المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة من جانب أجهزة الوزارة للتأكد من نهو أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة والسيول، والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري نفذت أكثر من ١٦٤٨ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار السيول (تتنوع ما بين سدود وبحيرات صناعية وبحيرات جبلية وقنوات صناعية وحواجز وجسور حماية وخزانات أرضية وأحواض تهدئة ومعابر ومفيضات)، كما تقوم أجهزة الوزارة بالمرور الدورى على مخرات السيول بإجمالى ١١٩ مخر سيل وبأطوال تصل الى ٣٣٦ كيلومتر والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها، كما يقوم مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فورى لكافة الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.