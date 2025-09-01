أمانة المرأة بالحرية المصري في الإسماعيلية تحذّر من انتشار ظاهرة الزواج الإلكتروني

حذرت أمانة حزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية من انتشار ظاهرة الزواج الالكتروني.



جاء ذلك بتوجيهات من المهندس محمد رشيدي أمين عام حزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية، وحرصه على رفع مستوى الوعي المجتمعي، خاصة لدى الشباب، وبمتابعة من سامح سيد أمين التنظيم،

أصدرت أمانة المرأة بالحزب برئاسة سها صلاح بيانًا حول مخاطر ما يُعرف بـ “الخطبة الإلكترونية” أو “الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات”.

وأكد البيان أن هذه الظاهرة، التي بدأت بصفحات تحمل اسم “الخاطبة” وتطورت إلى مواقع وتطبيقات مدفوعة، تتعامل مع الزواج كصفقة تجارية قائمة على المواصفات الشكلية مثل الطول والوزن والدخل، متجاهلة القيم الدينية والروابط الأسرية التي أرسى قواعدها الشرع الحنيف.