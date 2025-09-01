قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
22 سبتمبر الحكم على أم ساجدة بتهمة غسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل
تفاصيل مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي المقرر تدريسها لأولى ثانوي بالعام الدراسي الجديد
إياتا يُعيّن توماس رينارت نائبًا أول لرئيس الاتحاد للشؤون الخارجية
برلماني: مصر تضع قضية المياه في قلب النقاشات الدولية لضمان الأمن الغذائي العالمي
غير اسمه إلى محمد.. أرجنتيني يشهر إسلامه في مسجد الميناء الكبير بالغردقة
جيش الاحتلال: دمرنا مسارات تحت الأرض في خان يونس بطول 8 كيلو مترات
وزير التعليم يفتتح 5 مدارس بالقليوبية قبل بدء العام الدراسي الجديد|صور
بحوث الصحراء: مشروع رائد لإدخال زراعة عباد الشمس الزيتي في جنوب سيناء
الإحصاء: 11.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات لدول مجموعة العشرين خلال أول 5 شهور من 2025
رغم استدعائه للمنتخب | مروان عطية يغيب عن لقاء مصر وإثيوبيا
بصور تذكارية.. انتهاء مراسم حلف يمين أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد
عاجل.. حركة طالبان: حصيلة زلزال أفغانستان تتجاوز 800 قتيل
محافظات

الطب البيطري بالغربية يضبط أكثر من 3 أطنان منتجات مخالفة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 تواصلت الحملات المكبرة التي تنفذها مديرية الطب البيطري بالغربية على الأسواق والمحال المتخصصة في بيع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة من اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية لتنفيذ خطة المحافظة الخاصة بإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات الغش والتلاعب حفاظاً على صحة المواطنين.

وخلال شهر أغسطس، قامت فرق التفتيش التابعة للمديرية وأقسام المجازر بالإدارات البيطرية بتنفيذ حملات موسعة أسفرت عن تحرير ٨١ محضر مخالفة بكمية مضبوطات بلغت ٣٦٤٩.٨٥ كجم (أكثر من ٣ أطنان و٦٣٩ كجم تقريباً) من المنتجات الغذائية المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

فقد شملت المضبوطات ضبط ٢٢٨٠ كجم من الأسماك (أسماك مجمدة ورنجة) باشتباه صلاحية، وتم سحب عينات منها لتحليلها، كما تم تحرير ٣٣ محضر لحوم بكمية ١٩٣.٥ كجم منها ٣٠ محضراً للحوم مذبوحة خارج المجازر، و٣ محاضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما ضبطت الحملات ٦١٤.٦٥ كجم من مصنعات اللحوم ما بين منتجات غير صالحة ومجهولة المصدر وبدون بيانات، فضلاً عن ٥٦١.٧ كجم دواجن مخالفة تنوعت بين منتجات بدون بيانات، وأخرى فاسدة أو مشكوك في صلاحيتها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وتسليم المحاضر للجهات المختصة تمهيداً لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن صحة المواطن وسلامته تمثلان أولوية مطلقة في العمل التنفيذي بالمحافظة، مشدداً على أن الحملات الرقابية ستظل مستمرة ومكثفة بشكل يومي ومفاجئ في مختلف مراكز ومدن الغربية، وأنه لن يكون هناك أي تهاون مع من يحاول طرح منتجات غير صالحة أو مغشوشة بالأسواق، موجهاً الشكر لمديرية الطب البيطري والأجهزة المعاونة على جهودها الكبيرة في حماية المجتمع وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور عادل عبد العزيز وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للمديرية تهدف إلى المرور المفاجئ والدوري على الأسواق بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً أن الفرق البيطرية بالتنسيق مع مباحث التموين تواصل عملها على مدار الساعة لضبط أي مخالفات تضر بصحة المواطنين، مشدداً على أن أي تهاون في هذا الملف الحيوي لن يتم السماح به على الإطلاق.

