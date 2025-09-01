قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ريهام وياسمين والعوضي وهلال.. القائمة المبدئية لنجوم رمضان 2026

نجوم رمضان 2026
نجوم رمضان 2026
أحمد البهى

بدأ عدد من الفنانين الاستعداد لخوض الماراثون الرمضاني القادم، وفي السطور التالية نرصد القائمة المبدئية للنجوم المشاركين في رمضان 2026.

ياسمين عبد العزيز:

من أوائل الفنانات اللاتي اعلن المشاركة في الماراثون الرمضاني القادم، هي الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي من المقرر ان تتعاون فيه مع الكاتب عمرو محمود ياسين بعد ان قدما معاً عدد من الاعمال الناجحة، ومنها ونحب ثاني ليه، وتقابل حبيب.

أحمد العوضي:

أحمد العرضي هو الآخر أعلن بشكب رسمي عن خوضه السباق الرمضاني، وذلك من خلال مسلسل علي كلاي، والذي يتعاون فيه إيضًا مع الكاتب محمود حمدان، والذي سبق وان تعاونا معًا في مسلسل" فهد البطل" و “ حق عرب ”.

شريف منير:

نشر صورة تجمعه بالمنتج الكبير تامر مرسي، ليعلن من خلالها مشاركته في السباق الرمضاني ، دون توضيح اي تفاصيل عن العمل.

عمرو سعد :

من المقرر ان يخوض الماراثون الرمضاني القادم بعمل ينتمي الي الدراما الاجتماعية.

مصطفي شعبان: 

اما مصطفي شعبان فمن المقرر أن يخرض الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل جديد، حيث من المحتمل ان يحمل العمل الطابع الوطني. 

أحمد أمين: 

من الفنانين الذين كانوا قد اكدوا خوضهم الماراثون الرمضاني، منذ فترة طويلة، الفنان أحمد أمين الذي من المقرر ان يقدم خلال شهر رمضان القادم الجزء الثاني من مسلسل النص. 

حمادة هلال: 

من المقرر ان يخوض السباق الرمضاني من خلال مسلسل"المداح، الذي سيُقدَّم الجزء السادس منه في رمضان المقبل، وأعلن صُنّاعه أن هذا الجزء سيكون الأخير للمسلسل، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج. 

جمال سليمان: 

هو الاخر سيخوض الماراثون الرمضاني من خلال الجزء الثاني من مسلسل أهل الخطايا. 

مي عز الدين: 

من المقرر ان تطل علي جمهورها من خلال عمل درامي جديد تدور أحداثه في اطار 15 حلقة . 

ريهام حجاج: 

تشارك خلال شهر رمضان القادم، من خلال مسلسل جديد يجمعها بفريق عمل مسلسلها اثينا، وهو المؤلف محمد ناير والمخرج شريف إسماعيل. 

ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي شريف منير مصطفي شعبان أحمد أمين ريهام حجاج

