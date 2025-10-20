قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير علاقات دولية: العودة للحرب تعني فشل ترامب في خطة السلام .. فيديو
الفلبين: مصرع 7 أشخاص جراء العاصفة الاستوائية فنجشن
الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة

وزير العدل وسفير دولة الإمارات
وزير العدل وسفير دولة الإمارات
إسلام دياب

استقبل اليوم الاثنين المستشار  عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حَمد الزعابي سفير دولـــة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربيــة، والوفـــد المــــرافق له، والمستشار حسام صـــادق مساعد الوزير للتعاون الدولي والثقافــي، والمستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير، والمستشار أحمد الفقي  مساعد الوزير لإدارة شئون الاعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدًا متانة العلاقات الأخوية المُتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تطرق اللقاء إلي بحث سُبل تعزيز التعاون  في مختلف المجالات القانونية والقضائية، وأشار سيادته إلي ما تم إنجازه من مشروعات للتعاون المُشترك بين البلدين في هذه المجالات، على الأخص منها ، توقيع اتفاقيات للتعاون القضائي ونقل المحكوم عليهم بين البلدين، ومذكرة تفاهم بإصدار الشهادات عن بُعد، وأخري بشأن التعاون القضائي بين المركز القومي للدراسات القضائية المصري ونظيره الإماراتي، وإنهاء كافة الإجراءات المُتعلقة بطلبات تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بين البلدين.

ومن جانبه أشاد سعادة السفير بعُمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والتي تُمثل نموذجًا متميزًا للعلاقات العربية القائمة علي الاحترام المتبادل والتعاون المُستمر في مختلف المجالات لاسيما في مجالي القانون والقضاء، مثمنًا دور مصر  المحوري في إتمام اتفاق وقف الحرب في غزة  بقمة شرم الشيخ للسلام، انطلاقًا من مسئوليتها التاريخية مع شقيقاتها من الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية.

كما أعرب السفير عن سعادته بالزيارة مُشيدًا بما شاهده من قفزة حضارية شاهدتها جمهورية مصر العربية في عاصمتها الإدارية الجديدة، وهو ما يعكس اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء مقر جديد لسفارتها والملحقية العسكرية بها لما تتمتع به من رُقي وتطور عمراني يعكس رؤية الدولة المصرية الحديثة.

وفي ختام اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بتلك الزيارة، مؤكداً على استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

وزير العدل العاصمة الإدارية سفير دولة الإمارات الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

اجتماع مشترك بين سلامة الغذاء والغرفة التجارية لتفعيل الرقابة على الأسواق بالوادي الجديد

طلبات التصالح

محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم نماذج التصالح ببيلا

أعمدة إنارة

تركيب 45 عمود إنارة لتحسين الرؤية على طريق 53 المريوطية بالناصرية في العياط

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

المزيد